Die Zeit: Асад живет в Москве тихой жизнью и целыми днями играет в видеоигры

Бывший президент Сирии Башар Асад живет в Москве тихой жизнью и целыми днями играет в видеоигры. Об этом сообщила газета Die Zeit со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, часть времени экс-глава государства проводит в своем загородном имении в неназванном районе Московской области. Семья политика в то же время свободно передвигается по региону. Безопасность Асада и его близких обеспечивает частная охранная компания, нанятая российским правительством.
Оппозиция в Сирии 10 декабря прошлого года провела публичную казнь двоюродного брата свергнутого президента Сулеймана Асада, который был руководителем Национальных сил обороны Сирии. Позже вооруженные оппозиционеры разорили и сожгли могилу отца экс-главы государства Хафеза Асада в городе Кардаха.
Новые сирийские власти во главе с Абу Мухаммадом аль-Джулани негативно настроены по отношению ко всему, что связано со свергнутым президентом. Так, новая администрация Арабской Республики обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием выдать Асада для судебного разбирательства в Дамаске.