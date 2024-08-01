Диджей-священник, фокусник и искусствовед: герои этой недели

Вспоминаем лучшие истории людей за эту неделю.
Не спавшая 30 лет швея
49-летняя швея из Вьетнама по имени Нгуен Нгок Май Ким утверждает, что не смыкала глаз уже более 3 десятилетий. Такую особенность женщина приобрела из-за работы: длительное время Нгок Май Ким приходилось работать допоздна, чтобы успеть вовремя закончить заказы в ателье. В какой-то момент женщина перестала чувствовать потребность во сне, поэтому решила и вовсе от него отказаться. Кстати, швея утверждает, что тридцатилетняя «бессонница» совершенно не сказалась на ее здоровье.
Диджей-священник
Подход к своей аудитории можно найти различными способами. Португальский священник Гильерме Пейшото, например, обратился к силе музыки. Будучи популярным диджеем, Пейшото включает отрывки из проповедей и исторических речей в свои сеты, чтобы связать духовную философию и современные мелодии. Таким образом он старается донести до молодых людей, что можно совмещать духовные ценности и современный «стиль» жизни.
Женщина, потратившая все сбережения, чтобы попасть на Олимпиаду
На этой неделе проходит одно из главных событий года из мира спорта — Олимпиада в Париже. 66-летняя Вивиан Робинсон из Лос-Анджелеса, являющаяся преданной фанаткой Игр, просто не могла пропустить их. Как рассказала сама Робинсон, она уже посетила пять летних Олимпиад, и в этом году решила отправиться в Париж — на шестую. Чтобы оплатить поездку, женщина потратила все сбережения, которые скопила за два года усердной работы.
Внимательный искусствовед
На случайной фотографии в социальной сети искусствовед Адам Бусякевич заметил портрет монарха Генриха VII, который прежде считался утерянным. Благодаря зоркому взгляду Бусякевича, предположительную пропажу, скрывающуюся все это время прямо «под носом» в Уорикском замке, передали в местный музейный центр для проведения дальнейших исследований.
Фокусник-рекордсмен
Малазийский фокусник Эйвери Чин установил новый рекорд Гиннесса, показав на видео 17 оптических иллюзий всего за 3 минуты. Среди продемонстрированных трюков: исчезновение и появление предметов, изменение узоров и другие виртуозные фокусы.
Женская детективная команда по борьбе с изменами
Эта история — про целую команду отважных героинь. В Перу работает женская детективная команда «Отряд Феникса», которая на протяжении 20 лет занимается предотвращением супружеской неверности. По словам основательницы Джессики Мелины, группа за время работы раскрыла более 10 тысяч дел. Изначально «Отряд» был создан из-за необходимости собирать доказательства супружеской неверности в ходе бракоразводных процессов и опеки над детьми в Перу. Но позже деятельность агентства так прославилась, что к детективам начали обращаться ревнивые супруги.
Величайший комик мирового кино
На этой неделе исполнилось 110 лет с момента рождения культового французского актера, режиссера и сценариста Луи де Фюнесе. В честь этого события собрали десять интересных фактах о человеке, подарившем нам знаменитого жандарма Людовика Крюшо.
Кристина Корчанова