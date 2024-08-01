Диджей-священник, фокусник и искусствовед: герои этой недели

На этой неделе проходит одно из главных событий года из мира спорта — Олимпиада в Париже. 66-летняя Вивиан Робинсон из Лос-Анджелеса, являющаяся преданной фанаткой Игр, просто не могла пропустить их. Как рассказала сама Робинсон, она уже посетила пять летних Олимпиад, и в этом году решила отправиться в Париж — на шестую. Чтобы оплатить поездку, женщина потратила все сбережения, которые скопила за два года усердной работы.