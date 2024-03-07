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Диагноз по походке. Врач раскрыл внешние признаки частой болезни суставов

Правда ли, что опытные врачи могут поставить диагноз «коксартроз» на основании походки человека?
Источник: Freepik

Старческая («утиная») походка нередко воспринимается как неизбежное возрастное явление. Однако она может быть симптомом коксартроза (артроза тазобедренных суставов) — одного из самых частых и тяжелых видов заболеваний суставов, которым по некоторым оценкам в той или иной степени страдают до 40−50% пожилых людей. Можно ли по походке диагностировать коксартроз? Об этом Aif.ru рассказывал врач-травматолог-ортопед Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского Алексей Кучеров.

Походка при коксартрозе действительно меняется, но уже на продвинутой стадии заболевания. Начальные признаки деформирующего артроза тазобедренного сустава — скованность в движениях, дискомфорт, усиливающийся при ходьбе — какое-то время могут оставаться незамеченными. По мере прогрессирования болезни боль в бедре начинает беспокоить и в покое, а при длительной ходьбе появляется хромота. На этой стадии следует незамедлительно обратиться к врачу, поскольку патологические процессы могут привести к тому, что больная нога станет короче (что вызовет перекос таза), а передвигаться человек сможет только медленно и вразвалочку (такой способ передвижения позволяет немного разгрузить больной сустав). Если вовремя не принять меры, спасти человека от полной потери подвижности сможет лишь хирургическое вмешательство — эндопротезирование (замена сустава).