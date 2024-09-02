Диагностика рака и социализация при болезни Альцгеймера: прорывные изобретения школьников

К сожалению, хоть изменения в мозге начинаются задолго до первых симптомов, болезнь Альцгеймера редко диагностируют до того, как у пациента начинаются серьезные проблемы с памятью и концентрацией. Прежде всего это связано с тем, что до определенного момента болезнь протекает бессимптомно, первые амилоидные бляшки появляются более чем за 10 лет до того, как человек начнет ощущать влияние недуга. Кроме того, точно найти болезнь Альцгеймера с помощью скрининга мозга невозможно, так как она вызывает в мозге те же изменения, что и обычное старение. И хотя на данный момент ученые по всему миру активно работают над более эффективными методами диагностики и лечения, из-за непростой ситуации не менее важной задачей становится помощь семьям и пациентам сделать жизнь с недугом как можно более комфортной.