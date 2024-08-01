Диабет отцов повышает риск его развития у детей

В ходе своего исследования они провели метаанализ данных из пяти крупных научных работ. В общей сложности ученые изучили данные 11 475 пациентов с диабетом первого типа, диагностированным в возрасте от 0 до 88 лет. Оказалось, что у детей от матерей с таким диагнозом не было повышенного риска развития заболевания, в отличие от тех, чьи отцы были им больны. При этом вероятность развития диабета у ребенка была еще выше, если заболевание родителя диагностировали задолго до рождения малыша.