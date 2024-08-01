Диабет отцов повышает риск его развития у детей

Дети, рожденные от отцов с диабетом первого типа, вдвое чаще остальных детей сталкиваются с этим заболеванием. Общий риск для людей с диабетом в семейном анамнезе в 8−15 раз выше, но он особенно возрастает, если болен именно отец, а не мать. К такому выводу пришли ученые из Кардиффского университета (Великобритания).
В ходе своего исследования они провели метаанализ данных из пяти крупных научных работ. В общей сложности ученые изучили данные 11 475 пациентов с диабетом первого типа, диагностированным в возрасте от 0 до 88 лет. Оказалось, что у детей от матерей с таким диагнозом не было повышенного риска развития заболевания, в отличие от тех, чьи отцы были им больны. При этом вероятность развития диабета у ребенка была еще выше, если заболевание родителя диагностировали задолго до рождения малыша.
Риск появления этой болезни повышается не только из-за наследственности. Недавно ученые выяснили, что угроза развития диабета возрастает из-за недосыпов.
Айгуль Сабитова