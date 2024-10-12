Дезодоранты, духи и кремы могут загрязнять воздух в помещениях

«По моему мнению, мы до сих пор не до конца понимаем влияние этих загрязняющих веществ на здоровье, но они могут быть более вредными, чем мы думаем, особенно потому, что они применяются близко к нашей зоне дыхания. Необходимы новые токсикологические исследования», — подчеркнул один из авторов.