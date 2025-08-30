Кто стоит за обвинениями России в предательстве Ирана

В последние дни иранские СМИ публикуют материалы, ставящие под сомнение надежность России как партнера. В частности, выдвигаются бездоказательные обвинения в отсутствии поддержки в конфликте Тегерана с Израилем и даже в передаче координат систем ПВО. МИД России расценивает это как скоординированную акцию, направленную на то, чтобы поссорить две страны.
«Частота появления таких материалов в ограниченный промежуток времени наталкивают на мысль о проводимой враждебными России и Ирану силами скоординированной дезинформационной кампании, нацеленной на подрыв всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими дружественными странами и на дискредитацию последовательной поддержки, которую Россия оказывала и оказывает своему южному соседу и другу в защите его законных прав и национальных интересов», — заявили в ведомстве.
24 августа член Совета по определению политической целесообразности Мохамед Садр сделал бездоказательное заявление о том, что Россия передала Израилю «данные о всех иранских ПВО с координатами». Позже эта информация была опровергнута официальным представителем МИД Ирана Эсмаилом Багаи, который назвал слова Садра «инсинуациями, которые не соответствуют действительности», «не основаны на каких-либо доказательствах» и «не отражают официальную позицию Ирана». Несмотря на оперативную реакцию властей, новость быстро оказалась на первых страницах зарубежных СМИ.
Подобные вбросы быстро подхватываются западными медиа, что указывает на их скоординированный характер, отметили в российском министерстве иностранных дел.
Борьба за власть
В разговоре с ВФокусе Mail политолог Дмитрий Евстафьев заявил, что «стратегическое партнерство России и Ирана довольно давно сталкивается с системными сложностями, которые обострились после трагической гибели президента Ирана Ибрагима Раиси». По его словам, иранская сторона сознательно затягивала ратификацию соглашения о партнерстве, которое и без того носит ограниченный характер, и приняла его лишь под внешним давлением.
«Текущая дестабилизация в ирано-российских отношениях напрямую связана с внутренней борьбой за будущее Ирана. Мы наблюдаем ожидание фундаментального политического трансферта — не просто смены фигур, но потенциального изменения самой природы власти, включая вопрос преемственности духовного руководства. Для прозападных либеральных сил это исторический шанс: либо им удастся оттеснить от рычагов влияния КСИР и консерваторов в этот переходный период, либо их окончательно устранят из политического поля. Именно эта внутриполитическая борьба, а не действительные разногласия с Москвой, объясняет искусственное нагнетание напряженности в медиапространстве», — пояснил политолог.
Он считает, что именно внутренний раскол в Иране подпитывает антироссийскую риторику, угрожая двустороннему договору. Главным бенефициаром дестабилизации в регионе выступает Великобритания, полагает Евстафьев.
«Стратегическая игра Лондона становится все более очевидной. Он уже отодвинул от отношений с Ираном европейцев, столкнул Иран с США, и теперь стремится стать единственным посредником между Ираном и Западом», — отметил он. Все эти маневры разворачиваются на фоне символического восстановления санкционного режима Европейской тройкой (Франция, Великобритания, Германия), что создает искусственный вакуум для дипломатического посредничества.