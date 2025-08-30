Кто стоит за обвинениями России в предательстве Ирана

«Текущая дестабилизация в ирано-российских отношениях напрямую связана с внутренней борьбой за будущее Ирана. Мы наблюдаем ожидание фундаментального политического трансферта — не просто смены фигур, но потенциального изменения самой природы власти, включая вопрос преемственности духовного руководства. Для прозападных либеральных сил это исторический шанс: либо им удастся оттеснить от рычагов влияния КСИР и консерваторов в этот переходный период, либо их окончательно устранят из политического поля. Именно эта внутриполитическая борьба, а не действительные разногласия с Москвой, объясняет искусственное нагнетание напряженности в медиапространстве», — пояснил политолог.