Дежавю: о чем говорят знакомые переживания

Наука до сих пор до конца не изучила природу дежавю, поскольку это состояние невозможно воспроизвести в лабораторных условиях, но оно считается нормой, если происходит с человеком редко — несколько раз в год. Как правило, с возрастом это явление практически исчезает. Если же вы испытываете подобные ощущения часто, это может говорить о тяжелой болезни и необходимости обратиться к врачу. В каких случаях дежавю опасно и что по поводу этого эффекта думают ученые, читайте в материале.