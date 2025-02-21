Дежавю: о чем говорят знакомые переживания

Наука до сих пор до конца не изучила природу дежавю, поскольку это состояние невозможно воспроизвести в лабораторных условиях, но оно считается нормой, если происходит с человеком редко — несколько раз в год. Как правило, с возрастом это явление практически исчезает. Если же вы испытываете подобные ощущения часто, это может говорить о тяжелой болезни и необходимости обратиться к врачу. В каких случаях дежавю опасно и что по поводу этого эффекта думают ученые, читайте в материале.
Что такое дежавю простыми словами
Слово «дежавю» происходит от французского выражения Déjà Vu, которое дословно переводится как «уже виденное». Речь идет о специфическом психическом состоянии человека, при котором ему кажется, что подобная ситуация с ним уже случалась или он уже был в новом месте, но не может вспомнить никаких деталей. Из-за этого появляется ощущение, что фантомные переживания в действительности никогда с ним не происходили.
Впервые термин появился в 1876 году в книге французского психолога Эмиля Буарака «Будущее психических наук» или «Психология будущего».
Виды дежавю
Ирина Щербакова, кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории Государственного университета управления, перечислила основные виды дежавю.
1. Déjà visit, что переводится как «уже был здесь»: придя в новое место, у человека возникает ощущение, что оно ему уже знакомо.
2. Presque vu, что переводится как «почти увиденное»: этот вид дежавю встречается чаще всего и связан с тем, что человек не может вспомнить нужное ему слово или название. Все силы сознания направляются на поиск этой информации в памяти, и он может продолжаться несколько дней, отвлекая от важных задач.
3. Déjà vicu, что переводится как «уже слышал звуки и запахи». В этом состоянии человеку кажется, что он может предсказать будущие события. Он оказывается в знакомой ситуации, слышит похожие звуки или чувствует забытые ароматы, и эти воспоминания «дорисовывают» ему прожитый сценарий для текущей ситуации. Как правило, эффект ограничивается только ощущениями, пророчества себя не оправдывают.
4. Déjà senti, что переводится как «уже чувствовал». Человеку кажется, что он уже испытывал точно такие же переживания, что и сейчас.
Почему у человека возникает эффект дежавю
Феномен дежавю до сих пор до конца не изучен наукой, поскольку сложно воспроизвести его в лабораторных условиях. Тем не менее есть несколько версий возникновения этого загадочного явления.
1. Усталость
В состоянии хронической усталости, недосыпа или перенапряжения нарушается нормальное саморегулирование организма. Мозг и нейронные системы не могут восстановиться, повышается риск появления бреда и галлюцинаций. Как следствие — человек начинает испытывать дежавю чаще.
2. «Двойной мозг»
Это ситуация, когда одно из полушарий обрабатывает информацию на мгновение раньше другого. В результате появляется ощущение, что человек уже проживал то, что с ним происходит в конкретный момент.
3. Избыточный покой
Человек слишком долго отдыхал, накопил много ресурсов, поэтому его мозг, оказавшись в новом месте и в незнакомой ситуации, быстро и легко находит в памяти аналогичные переживания. В результате кажется, что подобное уже происходило.
4. Подсознание опережает сознание
Такую версию в конце XIX века выдвинули французские ученые. Когда наше подсознание обрабатывает поступающую информацию быстрее сознания, возникает ощущение уже пережитого опыта.
5. Элементы снов
Дежавю может быть следствием воспоминания о сне, который мы когда-то видели, но напрочь забыли. Когда в жизни происходит событие, похожее на ситуацию в давнем сновидении, у нас появляется чувство знакомого переживания.
6. Расщепление восприятия
Речь идет о двойной обработке мозгом поступающей информации, когда в первый раз что-то пошло не так, но часть данных успела усвоиться. Вторая попытка следует сразу же за первой, и появляется чувство уже пережитых ранее ощущений.
7. Ошибка кодирования времени
В работе головного мозга происходит сбой, и он одну и ту же информацию записывает одновременно как настоящее и прошлое, поэтому человек воспринимает ситуацию как давно пережитое событие.
8. Болезнь
«Все эти явления можно объяснить с точки зрения дианетики. Действительно, запахи или ароматы остаются у нас в памяти, они вызывают ассоциацию, связанную с тем или иным событием. Поэтому, ощущая какой-то аромат, слушая новую мелодию, рассматривая картинку на улице или аксессуар одежды, мы на подсознательном уровне вспоминаем определенный эпизод из прошлого. Если мы не можем вспомнить его, начинаем думать, что это с нами уже происходило», — дополнила эксперт Ирина Щербакова.
Хорошо или плохо испытывать дежавю
«При умеренном проявлении это состояние не оказывает серьезного влияния на жизнь и здоровье человека, но если вы сталкиваетесь с этим эффектом достаточно часто, и этот факт вызывает у вас тревогу, возможно, стоит сходить к врачу», — считает Ирина Щербакова.
В каких случаях чувство дежавю может быть опасным
Если ощущение дежавю возникает у вас несколько раз в год — это нормально. Исследования показали, что чаще подобные переживания случаются с людьми в молодости — в возрасте от 15 до 25 лет, после чего их частота постепенно уменьшается. Если же дежавю возникает каждый день и мешает вам работать и заниматься повседневными делами, это может быть признаком следующих заболеваний:
- деменция;
- височная эпилепсия;
- повышенная тревожность;
- синдром деперсонализации и дереализации;
- сердечно-сосудистые нарушения.
«Дежавю может появляться при нарушениях в работе височной доли головного мозга, которая регулирует частоту сердечных сокращений и кровяное давление», — отметила Ирина Щербакова.
Мнение психолога
Ирина Щербакова помогла разобраться с эффектом дежавю на конкретных примерах.
«Воспоминание о настоящем»: речь идет о двойной обработке одной и той же информации. В первый раз в мозге происходит какой-то сбой, поэтому сведения усваиваются не полностью, и при повторной попытке ситуация кажется нам до боли знакомой.
Сбой при переносе данных из кратковременной памяти в долговременную: бывает так, что в этот момент часть информации остается в кратковременной памяти, и когда наш мозг сопоставляет переживаемые ощущения, кажется, что они с нами уже случались.
Забытые воспоминания: например, мы могли пережить еще в детстве какое-то происшествие и забыть о нем, но спустя годы ситуация может повториться, вызывая в сознании всплеск смутно знакомых фрагментов. Часть информации теряется, и недостающие «пазлы» мозг дополняет реальной картинкой.
«Чаще всего эффект дежавю связан с тем, что наш мозг, сталкиваясь с новыми ситуациями и ощущениями, постоянно ищет в памяти аналогии для облегчения обработки информации. Иногда такие процессы дают сбой, что приводит к появлению дежавю», — дополнила Ирина Щербакова.
Главное о дежавю
Подведем итоги материала и вкратце перескажем самую важную информацию о таком загадочном явлении, как дежавю:
1. Слово «дежавю» происходит от французского выражения Déjà Vu, которое дословно переводится как «уже виденное». Речь идет о специфическом психическом состоянии человека, при котором ему кажется, что подобная ситуация с ним уже случалась или он уже был в новом месте, но не может вспомнить никаких деталей. Из-за этого появляется ощущение, что фантомные переживания на самом деле никогда с ним не происходили.
2. Наука различает четыре основных вида дежавю, связанных с ориентировкой в пространстве, «узнаванием» новых звуков и запахов, попыткой вспомнить слово или имя, а также переживанием якобы уже испытанных когда-то эмоций.
3. Есть несколько версий происхождения дежавю:
- усталость и перенапряжение;
- «двойной мозг»;
- избыточный покой;
- работа подсознания опережает сознание;
- элементы забытых снов;
- расщепление восприятия;
- ошибка кодирования времени;
- болезнь.
4. Частый эффект дежавю может сигнализировать о ряде тяжелых заболеваний или психологических расстройств, таких как:
- деменция;
- височная эпилепсия;
- повышенная тревожность;
- синдром деперсонализации и дереализации;
- сердечно-сосудистые нарушения.
5. Если это состояние возникает несколько раз в год, причин для беспокойства нет, это нормально. Но если вы испытываете дежавю каждый день, и оно мешает вам в повседневной жизни, стоит обратиться к врачу.
Эксперт: Ирина Щербакова, кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории Государственного университета управления