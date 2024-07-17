Действительно ли вредны чайные пакетики из пластика

Сейчас в СМИ обсуждают исследование, согласно которому пластиковые пакетики от чая выделяют миллионы частиц микропластика. Однако не все эксперты считают, что такая заварка может реально навредить, пишет «Роскачество».
Речь идет об исследовании 2019 года ученых канадского университета McGilla. Согласно работе экспертов, чайные пакетики могут выделять 11,6 миллиарда частиц микропластика и 3,1 миллиарда нанопластика. Прежде всего это относится к пирамидкам, в основе которых лежит полимерный материал.
При этом в Национальном союзе защиты прав потребителей (НСЗПП) сообщают, что к исследованию есть вопросы. Например, в нем описывается, что пакетики разрывали и в таком виде опускали в кипяток. Из-за этого структура материала была заметно повреждена, что не могло не привести к выделению микропластика. Кроме того, не ясно происхождение и состав пакетиков.
В эксперименте канадских ученых использовался «шелковистый» нейлон и ПЭТ (полиэтилентерефталат). По данным британского портала Tea journey, на эти материалы приходится лишь 5% от общего объема рынка материалов для производства чайных пакетиков. Кроме того, несмотря на то, что количество частиц микро- и нанопластика исчисляется в миллиардах, речь на самом деле идет о мизерных дозировках — крошечных долях грамма. Примерно в таких же количествах мы можем съедать микропластик из рыбы, бутилированных напитков, а также вдыхать с воздухом и прочее.
Лидер команды титестеров-разработчиков компании «Май» Кирилл Татаринцев отметил, что риск миграции нежелательных веществ зависит и от используемого полимера. Ответственные производители выбирают только качественные материалы, на которые имеются все нужные сертификаты. Информацию о сертификации сырья обычно не выносят на упаковку, но данные можно запросить у производителя. Контакты должны быть указаны в маркировке и на сайте.
На данный момент нет доказательств, что из-за частиц микро- и нанопластика, попавших в организм, обязательно возникнут заболевания. Другое дело, если в пластике есть опасные примеси, такие как бисфенол А и фталаты, ПФАС. Они могут быть в составе соломинок (даже бумажных — содержатся в клее и красителях), одноразовой посуды и другом.
Таким образом, опасность чайных пакетиков из пластика пока остается недоказанной.
Отметим, чай может принести неоспоримую пользу. Например, в жару он может утолить жажду лучше прохладной воды.
Айгуль Сабитова