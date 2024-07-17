Действительно ли вредны чайные пакетики из пластика

В эксперименте канадских ученых использовался «шелковистый» нейлон и ПЭТ (полиэтилентерефталат). По данным британского портала Tea journey, на эти материалы приходится лишь 5% от общего объема рынка материалов для производства чайных пакетиков. Кроме того, несмотря на то, что количество частиц микро- и нанопластика исчисляется в миллиардах, речь на самом деле идет о мизерных дозировках — крошечных долях грамма. Примерно в таких же количествах мы можем съедать микропластик из рыбы, бутилированных напитков, а также вдыхать с воздухом и прочее.