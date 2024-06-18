Действительно ли нужно проходить в день 10 тысяч шагов?

Врач подчеркнул, что ходьба полезна для физического и психического здоровья, в отличие от бега, который может сильно нагружать организм и подходит не всем. Так, она улучшает работу легких, сердечно-сосудистой системы, мозга, повышает настроение и работоспособность. Ходить полезно после стресса, при тревоге, апатии, депрессивном состоянии. Кроме того, ходьба помогает избавиться от токсинов, так как ускоряет метаболизм.