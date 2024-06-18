Действительно ли нужно проходить в день 10 тысяч шагов?

Многие считают, что в день нужно проходить 10 тысяч шагов. Откуда взялась такая рекомендация и нужно ли ей следовать?
Как пишет «Доктор Питер», первый шагомер мог насчитать до 10 тысяч шагов. Так и появилась эта цифра. ВОЗ взяла это за рекомендацию без специальных исследований. В разговоре с изданием нейрофизиолог Александр Россинский рассказал, сколько в действительности нужно ходить.
Он подчеркнул, что 10 тысяч шагов — это примерно шесть-семь километров. На самом деле не так много. Человек ходит со средней скоростью четыре-пять километров в час, поэтому пройти такое расстояние можно примерно за полтора часа.
Для начинающих 10 тысяч шагов — доступная норма. Однако это не означает, что обязательно нужно выполнить ее сразу. Можно гулять дважды в день короткими промежутками. Это подойдет тем, кто долго мало двигался.
«Не старайтесь сразу взять высокую планку, в этом случае удастся получить максимум удовольствия и пользы от ходьбы. Настройтесь на позитив, включите приятную музыку и отправляйтесь на прогулку», — советует Александр Россинский.
Он призывает не нагружать себя до усталости. Если человек чувствует, что пока его максимум — четыре километра, нужно остановитесь на этом и повышать нагрузку постепенно.
Врач подчеркнул, что ходьба полезна для физического и психического здоровья, в отличие от бега, который может сильно нагружать организм и подходит не всем. Так, она улучшает работу легких, сердечно-сосудистой системы, мозга, повышает настроение и работоспособность. Ходить полезно после стресса, при тревоге, апатии, депрессивном состоянии. Кроме того, ходьба помогает избавиться от токсинов, так как ускоряет метаболизм.
Также она способствует похудению. В среднем за час сжигается около 200−500 калорий. Помимо этого, ходьба помогает размять мышцы, суставы, что снижает риск заболеваний позвоночника, артритов.
«Прогулки полезны людям умственного труда, так как работа преимущественно сидячая, а значит, выше риск варикоза, болезней сердца, опорно-двигательного аппарата», — добавил нейрофизиолог.
Также он рассказал, что полезно ходить под уклон: в гору или на беговой дорожке. Так нагрузка будет чуть выше, а значит, тренировка даст больший эффект. Достаточно двух-трех прогулок в неделю или занятий на тренажере.
При этом нужно стараться чувствовать свое тело: как оно откликается на ходьбу, движение, что чувствуется после. Должно быть ощущение легкой и приятной усталости. Надо найти свой темп. Кому-то из-за заболеваний разрешены только медленные прогулки. Если нет противопоказаний, нужно ходить в среднем или быстром темпе.
«Чтобы сохранять интерес и давать дополнительные задачи головному мозгу, чаще меняйте маршруты. Так вы повысите мотивацию, и каждая прогулка будет сопровождаться приятными впечатлениями», — добавил эксперт.
Также он посоветовал выбрать удобную обувь с ортопедическими стельками, чтобы снизить нагрузку на позвоночник.
Ранее ученые рассказали о ходьбе, которая помогает потратить больше калорий, чем обычная.
Айгуль Сабитова