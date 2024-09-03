Действительно ли кофе без кофеина полезнее классического

Рассказываем, что это такое и действительно ли он полезен классического кофе.
Что такое декаф
Декаф — это то же самое кофе, но изготовленное из кофейных зерен, из которых было удалено 97% кофеина. На вкус и запах этот напиток более легкий, почти не имеет горчинки и незначительно отличается цветом от классического напитка.
Полностью удалить кофеин из зерен не получится, поэтому в 240 миллилитриах декафа содержится до 5 миллиграммов этого вещества. Однако это все равно гораздо меньше, чем в кофе, в котором насчитывается около 95 миллиграммов кофеина.
Польза декафа
Декаф обладает рядом полезных свойств благодаря низкому содержанию кофеина. И это делает его более привлекательным.
Декаф богат питательными веществами и антиоксидантами
Можно подумать, что в процессе декофеинизации из кофейных зерен помимо кофеина вымываются и все полезные вещества, однако это не так.
В декафе содержится много антиоксидантов, которые играют важную роль в защите клеток от повреждений, вызванных свободными радикалами, и снижают риск развития различных заболеваний и некоторых видов рака.
Кофе без кофеина снижает риск развития диабета 2 типа и заболеваний печени
Всего одна чашка как декафа, так и обычного кофе в день уменьшает вероятность возникновения вышеперечисленных проблем со здоровьем.
Также декаф снижает уровень печеночных ферментов, оказывая защитное действие.
Декаф снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Декаф защищает сердечно-сосудистую систему от заболеваний, в то время как классический действует как раз наоборот из-за содержания в нем большого количества кофеина.
Кому лучше заменить им классический кофе
Декаф подходит тем, кто любит вкус кофе, но хочет избежать проблем со здоровьем, связанных с побочным эффектом кофеина.
Эксперты советуют перейти на альтернативный кофе:
- лицам, страдающим от изжоги и кислотного рефлюкса;
- беременным или кормящим женщинам;
- людям, чувствительным к кофеину;
- людям, страдающим от бессонницы.
Ранее ученые назвали привычку, связанную с кофе, которая вредит здоровью.