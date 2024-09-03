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Действительно ли кофе без кофеина полезнее классического

Утро почти каждого человека начинается с чашечки кофе. Однако есть люди, которые в силу определенных обстоятельств не могут употреблять этот бодрящий напиток в таком виде, к которому мы привыкли. И для них есть альтернатива — декаф.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Рассказываем, что это такое и действительно ли он полезен классического кофе.

Что такое декаф

Декаф — это то же самое кофе, но изготовленное из кофейных зерен, из которых было удалено 97% кофеина. На вкус и запах этот напиток более легкий, почти не имеет горчинки и незначительно отличается цветом от классического напитка.

Полностью удалить кофеин из зерен не получится, поэтому в 240 миллилитриах декафа содержится до 5 миллиграммов этого вещества. Однако это все равно гораздо меньше, чем в кофе, в котором насчитывается около 95 миллиграммов кофеина.

Польза декафа

Декаф обладает рядом полезных свойств благодаря низкому содержанию кофеина. И это делает его более привлекательным.

Декаф богат питательными веществами и антиоксидантами

Можно подумать, что в процессе декофеинизации из кофейных зерен помимо кофеина вымываются и все полезные вещества, однако это не так.

В декафе содержится много антиоксидантов, которые играют важную роль в защите клеток от повреждений, вызванных свободными радикалами, и снижают риск развития различных заболеваний и некоторых видов рака.

Кофе без кофеина снижает риск развития диабета 2 типа и заболеваний печени

Всего одна чашка как декафа, так и обычного кофе в день уменьшает вероятность возникновения вышеперечисленных проблем со здоровьем.

Также декаф снижает уровень печеночных ферментов, оказывая защитное действие.

Декаф снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Декаф защищает сердечно-сосудистую систему от заболеваний, в то время как классический действует как раз наоборот из-за содержания в нем большого количества кофеина.

Кому лучше заменить им классический кофе

Декаф подходит тем, кто любит вкус кофе, но хочет избежать проблем со здоровьем, связанных с побочным эффектом кофеина.

Эксперты советуют перейти на альтернативный кофе:

  • лицам, страдающим от изжоги и кислотного рефлюкса;
  • беременным или кормящим женщинам;
  • людям, чувствительным к кофеину;
  • людям, страдающим от бессонницы.

Ранее ученые назвали привычку, связанную с кофе, которая вредит здоровью.