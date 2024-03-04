Деятельность человека нарушает круговорот пресной воды в 18% регионов мира

«Проведенный нами анализ показывает, что сильные отклонения в характере движения воды через водоемы и почву начали происходить в последние полтора столетия значительно чаще и в большем числе регионов, чем в доиндустриальную эру. Это говорит о том, что человечество активно нарушает глобальный круговорот пресной воды», — заявил научный сотрудник Университета Аалто (Финляндия) Вили Виркки, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые пришли к такому выводу в ходе всестороннего анализа того, как поменялся характер движения пресной воды через почвы и водоемы во всех регионах мира в промежутке между серединой XVII века и началом текущего столетия. Этот период времени охватывает как доиндустриальную эпоху (1661−1860), так и современную эру (1861−2005), во время которой облик планеты во многих ее регионах радикально поменялся, в том числе в результате построек ГЭС, дамб и прочих гидросооружений.
Ученые исследовали влияние этих изменений на круговорот воды на Земле, для чего они подготовили детальную модель гидросферы планеты и просчитали при ее помощи то, как менялось движение потоков пресной воды в почве и водоемах с очень высоким пространственным разрешением. Для этого ученые разделили всю сушу на квадраты площадью 50 на 50 км и проследили за тем, как менялся уровень влажности почвы, объем протекающей через реки, озера и прочие водоемы воды, а также иные гидрологические параметры.
Эти расчеты показали, что различные гидрологические аномалии, в том числе засухи, потопы и прочие отклонения от типичного объема влаги в грунте или водоемах, ежемесячно и ежегодно охватывали примерно 9,4−9,8% от общей площади суши в доиндустриальную эру. В последующие полтора столетия этот показатель фактически удвоился — сейчас подобные аномалии постоянно охватывают около 18% водоемов и 15% почв, что ученые в первую очередь связывают с хозяйственной деятельностью человека.
Большое число подобных регионов оказалось сосредоточено в тропических регионах Южной Америки и Африки, а также в центральных регионах США и Мексики, на юге Европы и Китая, а также в Индии и на Ближнем Востоке. В России эти аномалии наиболее выражены в северных регионах страны, что связано как с глобальным потеплением, так и с усилением деятельности человека в последние полвека. Понимание этого, как надеются ученые, поможет человечеству лучше подготовиться к последующим переменам в круговороте пресной воды на всей Земле в целом.