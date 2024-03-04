Деятельность человека нарушает круговорот пресной воды в 18% регионов мира

Большое число подобных регионов оказалось сосредоточено в тропических регионах Южной Америки и Африки, а также в центральных регионах США и Мексики, на юге Европы и Китая, а также в Индии и на Ближнем Востоке. В России эти аномалии наиболее выражены в северных регионах страны, что связано как с глобальным потеплением, так и с усилением деятельности человека в последние полвека. Понимание этого, как надеются ученые, поможет человечеству лучше подготовиться к последующим переменам в круговороте пресной воды на всей Земле в целом.