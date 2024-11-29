Деятели науки посоветовали молодежи книги для чтения

Президент Российской академии наук Геннадий Красников рекомендовал военную прозу Василя Быкова и роман Ефремова «Лезвие бритвы». К его оценке присоединился директор Российского центра научной информации (РЦНИ) Олег Белявский. Он рассказал, что в подростковые годы прочел книгу Ефремова «Таис Афинская» в момент ее выхода в свет в 1972 году. «То гуманистическое начало, которое в ней заложено, во многом предопределило все то, чем я потом занимался», — отметил Белявский.
Вице-президент РАН Владислав Панченко рассказал, что во время пандемии ковида перечитал роман Михаила Шолохова «Тихий Дон» в академическом издании, с восстановленными репликами. Также он рекомендовал «Войну и мир» Льва Толстого, отметив, что «в нее вчитаться надо». Академик Панченко заметил, что многие места в «Мастере и Маргарите» Михаил Булгакова перечитываются десятки раз.
Вице-президент РАН Сергей Чернышев признался, что перечитывает короткие рассказы 15−20 минут перед сном. Он рекомендовал Антона Чехова, Михаила Зощенко, рассказы Ильфа и Петрова, а также, для поддержания английского, произведения фантаста Джона Гришэма.
Директор издательства «Наука» Николай Федосеенков рекомендовал «Письма о добром и прекрасном» академика Дмитрия Лихачева.
Ведущий сеccии, руководитель редакции «Наука» ТАСС Андрей Резниченко посоветовал всем рассказ фантаста Альфреда Ван Вогта «Чудовище» — «рассказ о силе человеческой науки и духа».
Словарь Ожегова
Академик Чернышев, вспоминая о своем детстве, рассказал о 17-томном словаре русского языка.
«Папа в свое время подписался на 17-томник, словарь современного русского языка. Он сказал: “Пока ты маленький, если вопрос у тебя возникает, смотри в словаре Ожегова. А вот 17-томник — когда подрастешь, в старших классах школы…”. Я думаю, он специально это делал. И когда он уходил, я оставался один, открывал наугад том этого 17-томника и смотрел. Вы знаете, это бездна нашего русского языка, когда на одно слово представлено десять страниц с примерами из художественной литературы, разных вариантов», — рассказал Чернышев.
О своей первой книге рассказал и директор РЦНИ. «Самая интересная книга мною была прочитана давно: самой интересной для меня она стала потому, что это была первая прочитанная книга. И называлась она “Детские болезни в дошкольных учреждениях”. Мне было четыре с половиной года. Книга произвела на меня неизгладимое впечатление, особенно цветные иллюстрации — ветрянка, скарлатина. Это так взяло за душу, что я на долгие годы сохранил интерес к биологии, особенно к той ее части, которая касается разного рода микроорганизмов», — поведал Белявский.
Пометки в книгах
У публики возник вопрос, не делают ли ученые пометки в книгах, оказалось, что некоторые делают. «Я могу сказать, что я ставлю пометки. Я подчеркиваю какие-то предложения, цитаты. Все-таки я считаю, что книга должна давать знания, дополнительный интерес, и поэтому, работая с книгами, я делаю пометки большие», — рассказал академик Красников.
Директор РЦНИ вступился за пометки. «Наверное, это не вредная, а полезная привычка, потому что, если бы ее не было, мы бы не знали многого об Александре Сергеевиче Пушкине, который значительную часть своего творчества реализовывал именно через заметки на полях. Ну, мне до него далеко, поэтому я просто фотографирую интересные места на телефон», — рассказал Белявский.
Академик Панченко поделился другой технологией. «Я просто делаю закладки, на них пишу: абзац такой-то», — отметил он. Федосеенко сообщил, что начал ставить пометки «только последний год».
Глава РАН также сообщил о некоем «акте вандализма» в студенческие годы. «Мы сдавали экзамен один — учебников не хватает и нам пришлось пополам этот учебник разрезать, потому что так невозможно, как в фильме “Приключения Шурика”, когда одну книгу вдвоем читают. Пришлось разрезать, и я читал окончание, а мой напарник, друг и товарищ начало читал, потом мы менялись — вот так мы готовились к экзаменам, зато успешно», — рассказал академик Красников.
О конгрессе
IV Конгресс молодых ученых (КМУ) проходил
Организаторами конгресса, входящего в программу проведения в России Десятилетия науки и технологий, выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты» и фонд Росконгресс. ТАСС — информационный партнер конгресса.