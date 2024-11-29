Деятели науки посоветовали молодежи книги для чтения

О своей первой книге рассказал и директор РЦНИ. «Самая интересная книга мною была прочитана давно: самой интересной для меня она стала потому, что это была первая прочитанная книга. И называлась она “Детские болезни в дошкольных учреждениях”. Мне было четыре с половиной года. Книга произвела на меня неизгладимое впечатление, особенно цветные иллюстрации — ветрянка, скарлатина. Это так взяло за душу, что я на долгие годы сохранил интерес к биологии, особенно к той ее части, которая касается разного рода микроорганизмов», — поведал Белявский.