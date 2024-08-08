Девятилетняя девочка стала мастером кунг-фу. Видео

Чжан Сиксуань, 9-летняя девочка из Китая, поразила жюри и публику в финале Всемирных Шаолиньских игр. Она превзошла многих практикующих и элитных мастеров кунг-фу в мире и стала обладательницей титула «Звезда Шаолиньского кунг-фу».
В этом году 124 человека, практикующих кунг-фу, были приглашены продемонстрировать свои навыки в шаолиньском храме в провинции Хэнань в центральном Китае перед уважаемыми мастерами кунг-фу и аудиторией энтузиастов кунг-фу. Среди участников Всемирных Шаолиньских игр была девятилетняя девочка. Ее невероятная гибкость и мастерство в тун цзы гун (разновидность шаолиньского кунг-фу) повергли в шок как жюри, так и публику.
По словам жюри конкурса и его участников, Чжан заслужила титул «Звезды Шаолиньского кунг-фу» годами упорного труда.
Тренер Чжан Чжао Чжэньву рассказал, что она уже четыре года изучает кунг-фу и намерена совершенствовать свои навыки. Как говорит Чжао, девочка очень сильная. Она никогда не плакала во время тяжелых тренировок, не жаловалась на усталость и часто оставалась в школе во время каникул, чтобы практиковаться.
Почетное звание можно получить как в детстве, так и во взрослом возрасте. В Канаде 58-летняя женщина простояла в планке 4,5 часов и установила новый рекорд.
Анна Морозова