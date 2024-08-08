Девятилетняя девочка стала мастером кунг-фу. Видео

Тренер Чжан Чжао Чжэньву рассказал, что она уже четыре года изучает кунг-фу и намерена совершенствовать свои навыки. Как говорит Чжао, девочка очень сильная. Она никогда не плакала во время тяжелых тренировок, не жаловалась на усталость и часто оставалась в школе во время каникул, чтобы практиковаться.