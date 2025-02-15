Девять соборов России, в которые стоит съездить

Строительство Софийского собора закончилось спустя 5 лет, в 1050 году. Это пятинефный крестово-купольный храм в византийском стиле — такие сооружения на Руси строили только в X—XI вв. еках. Расписан храм был к концу XI века, но эти росписи почти не сохранились — большая часть изображений относится уже к XIX веку. Во время войны храм был поврежден и разраблен, окончательно отреставрирован уже в 2007 году.