Девять соборов России, в которые стоит съездить

15 февраля 1045 года в Великом Новгороде был заложен Софийский собор — самый старый из сохранившихся древнерусских храмов в России. Собор начали строить по указу новгородского князя Владимира, сына Ярослава Мудрого.
Посетить храм и восхититься талантами древнерусских архитекторов, каменщиков и иконописцев можно и сегодня. В честь памятной даты рассказываем про него — и еще восемь древних православных храмов на территории нашей страны, которые стоит посетить.
Собор Святой Софии Премудрости Божией
Великий Новгород
Строительство Софийского собора закончилось спустя 5 лет, в 1050 году. Это пятинефный крестово-купольный храм в византийском стиле — такие сооружения на Руси строили только в
Отдельная достопримечательность — бронзовые Магдебургские врата: огромные двери в 2,% человеческих роста высотой, украшенные металлическими пластинами, изображающими 26 сцен из Ветхого и Нового завета. Ворота появились в соборе в XII веке и используются как торжественный вход в храм: их открывают только во время праздников.
Николо‑Дворищенский собор
Великий Новгород
Собор был освящен в 1136 году — в год основания Новгородской республики. Перед одним из входов в храм собиралось новгородское вече во все годы независимости города. Собор считался парадным: в здании были построены полати-хоры, на которых князь со свитой мог присутствовать во время богослужений.
Зданию не повезло: собор горел не менее 12 раз. В соборе частично сохранились первоначальные фрески, в их числе сцены из Страшного суда. Самый крупный сохранившийся фрагмент, сюжет «Иов на гноище», был написан на уровне человеческих глаз, а теперь находится, по сути, в подвале: со времен постройки собор ушел в землю почти на 1,5 метра.
Спасо-Преображенский собор
Псков
Собор является частью ансамбля Спасо-Мирожского монастыря — через реку от Псковского кремля. Это крестово-купольный храм — необычная форма здания для тогдашней Руси. Еще одна необычная особенность храма — он построен без фундамента: вместо него использовалась подушка из бутового камня.
Главная достопримечательность собора — сохранившиеся фрески XII века, которыми приглашенные греческие мастера украсили все внутренние поверхности храма. Сохранилось не менее 80% всех изображений. Это уникальная степень сохранности — долгое время изображения находились под побелкой, поэтому так хорошо сохранились и не потускнели.
Сейчас собор работает как музей: фресками продолжают заниматься специалисты, но посмотреть их может любой желающий.
Собор Успения Пресвятой Богородицы
Владимир
Белокаменный собор возвели в 1160 году по указанию великого князя Андрея Боголюбского. В XII и XIII веках здание пережило два крупных пожара, оба раза его восстанавливали. Заново собор расписали только в XV веке Андрей Рублев и Даниил Черный: здесь находятся единственные сохранившиеся фрески великого русского иконописца.
Главное художественное сокровище храма — фреска «Страшный суд» Рублева и Черного, которая необычна и исполнением, и сюжетом: здесь второе пришествие Христа оборачивается не катастрофой или ужасом, но соборностью и миром на земле, где все люди заново объединились перед Спасителем.
Церковь Покрова на Нерли
Боголюбово
Выдающийся памятник древнерусского зодчества в селе Боголюбово недалеко от Владимира, построенный в середине XII века при князе Андрее Боголюбском. Церковь находится не в городе, а около места впадения реки Нерли в Клязьму: в те времена это были речные ворота во Владимирское княжество, и здание церкви приветствовало путников и купцов.
Чтобы устоять около реки, для церкви соорудили фундамент из бута толщино в 5 метров, а сам участок земли перед постройкой приподняли на 3 метра. Архитектурный облик храма дошел до нашего времени без изменений. Росписи стен полностью утрачены, а вот резные рельефы сохранились. Исследователи искусства часто отмечают изысканность и гармоничность пропорций церкви: часто ее называли самым красивым храмом на Руси.
Храм во имя Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла
Смоленск
Старейшая церковь в Смоленске — построена в 1146 году. Изнутри храм украшен изразцами и фресками, пол покрыт майоликовой плиткой. Белая пристройка появилась во время польской интервенции: в ней располагалась резиденция польского епископа.
В XVII веке к церкви достроили 3 этаж, а в середине прошлого столетия в ходе послевоенной реставрации ей вернули первоначальный облик. Сейчас здесь можно посмотреть сохранившиеся фрески, цветные изразцы и надписи XII века.
Церковь Бориса и Глеба
Кидекша
Одно из первых белокаменных зданий на Руси. Церковь построили при Юрии Долгоруком в 1152 году в Кидекше, недалеко от Суздаля. Внешний облик здания — смешение древнерусского и романского стиля. Церковь Святого Стефана со скатной крышей и восьмиугольная колокольня появились уже в 1780-х годах.
Церковь имеет необычную кубическую форму, а внутри — ряды декоративных ложных арок на стенах. Она неоднократно реставрировалась, но внутри сохранились оригинальные фрески XII века, а недавно археологи обнаружили необычный омфалий (место для епископа) из розового камня, аналогичного которому в русских церквях нет.
Спасо-Преображенский собор
Переславль-Залесский
Белокаменный собор построен всего на пять лет позже, чем Церковь Бориса и Глеба, и тоже является одним из древнейших белокаменных храмов на Руси. Любопытно, что камни здесь клали почти насухо: раствора было использовано совсем немного.
Храм отличается строгим декором. Росписи не сохранились, но при раскопках археологи обнаружили, что когда-то пол был устлан яркой майоликовой плиткой. Сейчас внутри храм такой же белокаменный, как и снаружи. Именно для этого храма Феофан Грек создал икону «Преображение», которая сейчас находится в Третьяковской галерее.
Во время реставрации собора на камнях был обнаружен ряд граффити XII века: на данный момент эти надписи считаются древнейшими письменными памятниками Древней Руси. В частности, на одном из камней было высечено сообщение об убийстве князя Андрея Боголюбского и названы имена его убийц.
Северный Зеленчукский храм
Нижний Архыз
Этот небольшой каменный храм в Карачаево-Черкесии — древнейший на территории современной России. Примерное время постройки датируется серединой X века — тогда здесь была столица Алании, государства православных кочевников.
Стены храма построены из песчаника, а крыша выстлана тонкими каменными плитами, под которыми находится прослойка из бересты. С момента постройки храм ни разу не перестраивался и выглядит примерно так же, как и тысячу лет назад. Богослужения здесь проводятся раз в год, на 6 мая — в день Георгия Победоносца.