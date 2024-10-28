Девять знаковых мультфильмов со всего мира

Когда дети спят, их игрушки оживают и общаются друг с другом — классическая фантазия превратилась в первый хит трехмерной мультипликации и проложила дорогу новому способу рассказывать истории (а еще компании Pixar). 3D-анимация дешевле, а еще по таким мультфильмам проще делать игрушки, которые будут похожи на свои экранные прототипы. Но все это не значит, что в 3D нельзя рассказать трогательную историю, и «История игрушек» (а еще «Валли», «Вверх» и десятки других мультфильмов компании) отлично это доказывает.