Девять знаковых мультфильмов со всего мира

28 октября — Международный день анимации. Вспоминаем ярких мультипликаторов разных лет с узнаваемым стилем.
Владислав Старевич — «Месть кинематографического оператора» (1912)
Жук-олень работает в городе и задерживается «по делам», а на самом деле проводит вечера, восхищаясь стрекозой в кабаре. В то время как жена жука наставляет ему рога с любовником, жуком-усачем. Насекомые в кадре настоящие, и страсти тоже. Первоначально Старевич убедил всех, что надрессировал жуков изображать то рыцарские поединки, то бытовые сценки, то целые эпосы, но на самом деле стал пионером покадровой кукольной анимации (трудно сказать, в чем волшебства больше).
Уолт Дисней — «Белоснежка и семь гномов» (1937)
Первый полнометражный цветной мультфильм, определивший всю судьбу мультипликации на сто лет вперед. Основатель главной мультипликационной студии Голливуда собрал весь наработанный опыт в создании анимационных персонажей, но вместо сатирических сценок оживил всемирно известную сказку. «Белоснежка» имела оглушительный успех, а ее влияние заметно до сих пор: Дисней все еще одна из главных мульт-студий, а история анимации прочно переплетена с развитием образа «диснеевской принцессы».
Иван Иванов-Вано — «Конек-горбунок» (1947)
«Наш ответ Диснею»: советские мультипликационные блокбастеры по мотивам сказок Пушкина, Бажова или Андерсена в детстве видел, наверное, каждый. Иван Иванов-Вано — один из основоположников жанра, сформировавший его ключевые каноны: плавность движений, стиль, вдохновленный палехскими миниатюрами и картинами Васнецова, и общую лирическую интонацию. Иванов-Вано поставил рекордное количество мультфильмов и много лет преподавал мультипликацию во ВГИКе, практически став советским Уолтом Диснеем — а началось все с «Конька-Горбунка» (который Диснею, кстати, очень понравился).
Юрий Норштейн — «Сеча при Керженце» (1971)
От крупных форм к малым. 1970-е — начало застоя и время новых творческих поисков: мультипликаторы рассказывают личные камерные сюжеты, рисуют воображаемые миры и используют самые разные экспериментальные техники. Норштейн — автор, наверное, одного из самых известных в мире советских мультиков «Ежик в тумане», но его слава началась на несколько лет раньше: с «Сечи при Керженце», в которой под музыку Римского-Корсакова будто бы оживают древнерусские иконы, и славянские витязи идут на битву с басурманами. После «Сечи» почти каждый новый мультфильм мастера получал награды на самых разных международных фестивалях.
Карел Земан — «Тысяча и одна ночь» (1974)
Восточно-европейская мультипликация — настоящая страна чудес. История похождений Синдбада-морехода, рассказанная на языке плоских марионеток, — лишь одна из бесконечного множества граней талантов Карела Земана. За свою карьеру режиссер создал и кукольные мультфильмы, и марионеточные, и рисованные, а потом переключился на фильмы по мотивам романов Жюля Верна, где поверх пленки вырастают подводные лодки, замки, дирижабли и динозавры (стоит глянуть, например, «Тайну острова Бэк-Кап»). Если понравилось, продолжить путешествие по мирам чешской анимации можно в работах Иржи Трнки и Яна Шванкмайера.
Хаяо Миядзаки — «Навсикая в долине ветров» (1984)
Мир японской анимации столь плодовит, что ему требуется отдельная подборка, так что здесь упомянем только самого популярного японского аниматора, раз в несколько лет создающего удивительные сказочные миры по оригинальным сюжетам. Каждый мультфильм раскрывает новый проработанный фэнтезийный мир, в котором переплетаются европейская, американская и японская традиции, а главные темы сюжета — пацифизм и примирение. Миядзаки сам написал мангу по «Навсикае», а через несколько лет превратил ее в мультфильм, успех которого и позволил основать студию «Гибли».
Давид Черкасский — «Остров сокровищ» (1988)
Черкасский много лет пробовал себя в малых формах, а затем снял три крупные мультипликационные дилогии: «Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит» и «Остров сокровищ», под гром пушек символично завершающий век советской анимации. Во всех трех картинах живые съемки вплетаются в мультипликационный мир, пространство трансформируется по воле автора в любую секунду, а обилие изобретательных сцен и визуальных приемов позволяют смотреть мультфильмы много раз: чего стоит хотя бы падение пиратов с обрыва, «заснятое» в отражении глаз грифа, сидящего на ветке.
Джон Лассетер — «История игрушек» (1995)
Когда дети спят, их игрушки оживают и общаются друг с другом — классическая фантазия превратилась в первый хит трехмерной мультипликации и проложила дорогу новому способу рассказывать истории (а еще компании Pixar). 3D-анимация дешевле, а еще по таким мультфильмам проще делать игрушки, которые будут похожи на свои экранные прототипы. Но все это не значит, что в 3D нельзя рассказать трогательную историю, и «История игрушек» (а еще «Валли», «Вверх» и десятки других мультфильмов компании) отлично это доказывает.
Томм Мур — «Тайна Келлс» (2008)
Ирландская монастырская книга на большом экране: «Тайна Келлс» рассказывает историю о налетах викингов на ирландские монастыри в IX веке, и выглядит точь-в-точь, как рисунки с книг, которые создавали ирландские монахи: все изображения здесь плоские, перспектива нарушена, и каждый фрагмент кадра богато украшен рисунком. Мультфильм совмещает компьютерную и ручную анимацию и доказывает, что даже в век 3D можно создать визуально необычное произведение с национальным колоритом, которое будет иметь успех по всему миру — компания выпустила уже шесть мультфильмов в похожем стиле (самый известный — «Песнь моря» об ирландских русалках-тюленях).