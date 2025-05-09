Девять фильмов о Великой Отечественной войне

Другая сторона картины — непревзойденное техническое совершенство и изобретательность: для съемок гибели одного из героев Калатозов построил круговые рельсы для кинокамеры, бомбардировки превращаются в игру света и тени, а крупные планы лиц передают всю выразительность переживаний. В 1958 году фильм получил главный приз Каннского кинофестиваля, и его до сих пор проходят в киношколах как один из главных образцов военного кино.