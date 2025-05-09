Девять фильмов о Великой Отечественной войне

В честь праздника вспоминаем девять советских фильмов о Великой Отечественной. Одни духоподъемные, другие мрачные, какие-то вышли сразу после победы, а другие были сняты десятилетия спустя, но все они пытаются по-разному рассказать, как война меняет людей и как трудно сохранять личность в нечеловеческих.
Подвиг разведчика
Борис Барнет, 1947
Майор Алексей Федотов — талантливый разведчик. Только вернувшись к любимой с очередного задания, в дверях он получает новый звонок: нужно лететь на оккупированную землю и добыть секретную переписку врагов.
Притворяясь чистокровным немцем, Федотов в исполнении Кадочникова перевыполняет план: он разоряет немецкое командование, убедив их вложить накопления в щетину, разоблачает предателя в советской агентурной сети, а в финале вместе с секретной перепиской прихватывает с собой целого немецкого генерала.
К тому же лента породила самый известный шпионский пароль: «У вас продается славянский шкаф?» Отзыв: «Шкаф продан, могу предложить никелированную кровать с тумбочкой». Многие фразы из кинофильма стали крылатыми и разошлись на цитаты.
Незамысловатый, но очень увлекательный приключенческий фильм отражает настрой многих кинолент первого послевоенного десятилетия: здесь четко ясно, кто герой, а кто злодей, и ключевая задача героев — приблизить желанную победу, разбив противника в бою (или в тылу).
Летят журавли
Михаил Калатозов, 1957
Молодые Борис и Вероника любят друг друга, но незадолго до их женитьбы начинается война: он идет на фронт, она остается ждать любимого. Вскоре Вероника теряет родителей, уступает ухаживаниям двоюродного брата Бориса, думает о самоубийстве, воспитывает чужого мальчика и не верит, что ее возлюбленный погиб где-то далеко на войне.
Война на каждом шагу рушит и калечит жизнь героини, будто выедая все человеческое и живое, а Вероника и окружающие ее люди заново, раз за разом, пытаются построить хоть какое-то подобие счастья и сохранить себя: кому-то удается, а кто-то проявляет свои худшие стороны.
Другая сторона картины — непревзойденное техническое совершенство и изобретательность: для съемок гибели одного из героев Калатозов построил круговые рельсы для кинокамеры, бомбардировки превращаются в игру света и тени, а крупные планы лиц передают всю выразительность переживаний. В 1958 году фильм получил главный приз Каннского кинофестиваля, и его до сих пор проходят в киношколах как один из главных образцов военного кино.
Иваново детство
Андрей Тарковский, 1962
Маленький Иван потерял на войне всю семью. Одержимый местью, он прибивается к партизанскому отряду и надеется помочь советской армии отомстить нацистам. Вскоре он находит взрослых друзей, которые уговаривают ребенка поехать учиться в Суворовское училище, но Иван одержим идеей бороться с врагом здесь и сейчас.
Рядом с Иваном два офицера борются за сердце медсестры Маши: одному она уступит, второй погибнет на войне. Погибнет на ней и сам Иван, уйдя в разведку: это выяснит советский капитан, перебирая документы уже в Берлине после победы.
Невозможность выжить посреди гигантской бесчеловечной мясорубки и беспомощность отдельного маленького человека становятся центральными темами для оттепельных фильмов о войне: Калатозов говорил о загубленной любви, а Тарковский — об уничтоженном детстве.
«Если человек разрушается, то происходит нарушение логического развития, особенно когда это касается психики ребёнка», — рассуждал о своей картине режиссер. «Иваново детство», дебютное полнометражное кино знаменитого автора, стало его самой успешной у зрителя и массовой картиной.
Хроника пикирующего бомбардировщика
Наум Бирман, 1967
Над фронтом стоит туман, и бомбардировщики почти не летают: пилоты ждут новых распоряжений на базе и живут в тревожной повседневности. Вскоре командование поручает нескольким летчикам обнаружить секретный немецкий аэродром: задание оказывается опасным и уносит жизни пилотов одну за другой.
Война как производственная драма: между редкими вылетами герои общаются, спорят, влюбляются и даже изобретают алкогольный напиток из малинового сиропа и самолетного антифриза. Яркие роли молодых Олега Даля и Юрия Толубеева.
В другой реальности такие сюжеты посвящают врачам, пожарным и работникам другой профессии, но война раз за разом напоминает, что любая юная жизнь, полная мечтаний и надежд, может оборваться в один миг, и слово «подвиг» остается слабым утешением тем, кто лишился близкого человека.
Белорусский вокзал
Андрей Смирнов, 1970
Четверо фронтовых товарищей встречаются через 20 лет после окончания войны на похоронах своего бывшего командира, и никак не могут найти место, чтобы спокойно поговорить и вспомнить пережитое.
За прошедшие годы их судьбы сложились по-разному: кто-то стал директором завода, кто-то трудится простым слесарем, но все они помнят войну, словно это было вчера. А мир вокруг живет дальше, словно и не было ничего: молодежь не понимает фронтовое поколение и не знает, через что они прошли.
В фильме нет ни одного кадра боев или фронтовой жизни. Война есть лишь в воспоминаниях героев — как и актеров, чьи жизни она, так или иначе, но затронула. Ключевая сцена — песня в исполнении Нины Ургант, под которую герои, как и актеры, стараются не плакать, но не могут: до сих пор слишком больно