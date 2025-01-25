Девушки-подростки массово крадут из кинотеатров ростовые фигуры актера Керема Бюрсина

В Москве девушки-подростки устроили необычный флешмоб. Они выносят из кинотеатров картонные фигуры турецкого актера Керема Бюрсина. Об этом сообщает телеграм-канал «Это Москва».
Он опубликовал три видео, в которых запечатлены такие похищения. На одном из них девушка спокойно выносит фигуру актера у себя за спиной. Как пишет «Москвич Mag», инцидент произошел в ТРК «Атриум». Во втором материале видно, как девушка с картонной фигурой спотыкается и падает под смех подруги. В еще одном ролике две девушки стоят с украденной фигурой Бюрсина в вагоне метро, позируя для фото.
В пресс-службе кинотеатров «Каро» знают о происходящем — сотрудникам присылают видео с похищениями.
«Мы понимаем, что не каждая девушка может устоять перед таким красавцем и он украл ваши сердца», — заявили представители сети. Вместе с тем они просят девушек перестать воровать фигуры, так как это «собственность кинотеатра», отмечая, что это «последнее турецкое предупреждение».
Напомним, сейчас в российском прокате показывают турецкую адаптацию фильма «Холоп», в которой Бюрсин сыграл главную роль («Холоп. Великолепный век»). Фигуры актера поставили в кинотеатрах в качестве рекламы.
«Холоп» стал «народным хитом». Лента вошла в список лучших российских фильмов XXI века.