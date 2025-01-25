Девушки-подростки массово крадут из кинотеатров ростовые фигуры актера Керема Бюрсина

Он опубликовал три видео, в которых запечатлены такие похищения. На одном из них девушка спокойно выносит фигуру актера у себя за спиной. Как пишет «Москвич Mag», инцидент произошел в ТРК «Атриум». Во втором материале видно, как девушка с картонной фигурой спотыкается и падает под смех подруги. В еще одном ролике две девушки стоят с украденной фигурой Бюрсина в вагоне метро, позируя для фото.