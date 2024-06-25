Девушка показала «ночной марш» капибар. Видео

На днях в Сети завирусилось видео с капибарами, снятое бразильянкой. Девушка показала, как ночью зверьки идут друг за другом в полной тишине.
Капибары — не редкость для бразильских улиц: эти животные там встречаются повсюду. Они живут стаями, и часто пересекают населенные пункты, когда идут «по своим капибарьим делам».
Несмотря на их дружелюбный вид, встреча со зверьками может оказаться опасной: капибары часто гоняют кошек и собак, громят сады и устраивают бардак.
В России капибары — редкость, но их можно увидеть, например, в Московском зоопарке: недавно там родились два детеныша капибары.
Георгий Мазуркевич