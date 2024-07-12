Девушка весом 25 килограммов все еще мечтает похудеть

В социальной сети Douyin, китайской версии TikTok, 25-летняя девушка с ником «Малышка Тинцзы» привлекла к себе много внимания. Дело в том, что при росте 160 сантиметров ее вес составляет всего 25 килограммов. И она уверяет всех, что хочет быть более худой.