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Девушка весом 25 килограммов все еще мечтает похудеть

В социальной сети некоторые окрестили девушку танцующим скелетом.

В социальной сети Douyin, китайской версии TikTok, 25-летняя девушка с ником «Малышка Тинцзы» привлекла к себе много внимания. Дело в том, что при росте 160 сантиметров ее вес составляет всего 25 килограммов. И она уверяет всех, что хочет быть более худой.

Большинство комментаторов обеспокоены состоянием здоровья девушки, однако она говорит, что ей комфортно в своем теле и оно не вызывает никаких неудобств в повседневной жизни.

В видео девушка танцует и позирует в откровенных нарядах, чтобы показать свое тело. Помимо постоянной демонстрации своих рук и ног, Тинцзы регулярно взвешивается, чтобы показать подписчикам, сколько веса ей удалось потерять.

Некоторые комментаторы говорят, что с таким телосложением они бы лишний раз не шевелились, опасаясь что-то себе сломать. Другие пишут, что боятся смерти девушки, пока будут смотреть ее видео. Также пользователи Сети утверждают о необходимости срочной медицинской помощи, так как девушка страдает от анорексии.

Ранее эксперт назвала причины анорексии у подростков.

Анна Морозова