Девушка случайно вышла замуж после записи видео в белом платье

В суде мужчина сказал, что девушка все придумала, и выдвинул свою версию событий. По его словам, за день до поездки в Сидней он сделал австралийке предложение, и она согласилась выйти за него замуж. Он добавил, что они съехались с возлюбленной вскоре после знакомства, однако представленные доказательства свидетельствовали о том, что жила пара раздельно.