Девушка случайно вышла замуж после записи видео в белом платье

В Австралии мужчина обманным путем заставил девушку выйти за него замуж. Как передает Oddity Central, о том, что фальшивая свадьба была настоящей, стало известно только через несколько месяцев.
Австралийка, имя которой не раскрывается, рассказала в суде, что познакомилась со своим партнером в приложении для знакомств. Через несколько месяцев мужчина пригласил ее на «белую вечеринку» в Сиднее.
Когда девушка пришла на мероприятие, там находились только ее партнер, фотограф и его друг, а также свадебный регистратор. Мужчина отвел австралийку в сторону и объяснил, что он запланировал фальшивое бракосочетание, чтобы увеличить количество подписчиков в социальных сетях.
Узнав от подруги, что фиктивная свадьба ни к чему не обязывает и что для того, чтобы вступить в брак, нужно подписать соответствующие документы, девушка согласилась сыграть роль невесты. Она изо всех сил старалась, чтобы церемония бракосочетания выглядела по-настоящему для подписчиков своего партнера.
Через пару месяцев после свадьбы мужчина позвонил девушке и попросил добавить его в качестве иждивенца в её заявление на получение постоянного вида на жительство в стране. Австралийка сказала, что не может этого сделать, так как они не состоят в браке. Тогда она и узнала, что фиктивное бракосочетание было настоящим.
Оказалось, что за месяц до поездки в Сидней мужчина подал заявление на регистрацию брака с поддельной подписью девушки.
В суде мужчина сказал, что девушка все придумала, и выдвинул свою версию событий. По его словам, за день до поездки в Сидней он сделал австралийке предложение, и она согласилась выйти за него замуж. Он добавил, что они съехались с возлюбленной вскоре после знакомства, однако представленные доказательства свидетельствовали о том, что жила пара раздельно.
В версии мужчины было много несостыковок. Например, где пара жила, почему она решила провести свадьбу в Сиднее, а не Мельбурне, или почему на мероприятии не присутствовали родственники и друзья жениха и невесты.
Мельбурнский суд по семейным делам постановил признать брак недействительным.
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