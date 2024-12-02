Девушка с шизофренией рассказала, как она живет с галлюцинациями

Девушка также отметила, что прежде ей мерещились не только тени, но и настоящие зомби, которые могли выглядывать отовсюду, следя за ее действиями. Тем не менее она пояснила, что подобные галлюцинации сопровождали самые проблемные эпизоды ее расстройства.