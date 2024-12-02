Девушка с шизофренией рассказала, как она живет с галлюцинациями

Девушка с подтвержденным диагнозом «шизофрения» рассказала о своей жизни и ежедневных галлюцинациях. Подробностями поделилось издание New York Post.
Пользовательница TikTok с ником @thotty.thoughts.only рассказала, что у нее регулярно возникают галлюцинации. Чаще всего девушке кажется, что темный силуэт стоит за спиной или выглядывает из-за двери и в проходах. По этой причине ей приходится постоянно держать двери в любое помещение закрытыми.
Шизофрения — это хроническое психическое расстройство, которое влияет на восприятие реальности. Для него характерны галлюцинации, бред, дезорганизованное мышление и речь, паранойя. По примерным подсчетам, шизофренией страдает 1 из 300 человек в мире.
Девушка также отметила, что прежде ей мерещились не только тени, но и настоящие зомби, которые могли выглядывать отовсюду, следя за ее действиями. Тем не менее она пояснила, что подобные галлюцинации сопровождали самые проблемные эпизоды ее расстройства.
На самом деле я не вижу людей. Я вижу черные массы. Пару раз я видела фигуры, похожие на зомби, и [это заставило меня почувствовать], что я действительно была близка к психическому срыву.
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