Девушка с IQ выше, чем у Эйнштейна и Хокинга, бросила Оксфорд ради стриптиза

Однажды в такой обстановке девушка начала «сходить с ума» (что, вообще-то, не редкость для студентов Оксфорда, признавалась сама Мелисса в колонке для Metro в 2021 году), она могла разрыдаться на глазах у преподавателя и всех вокруг раздражала. В этот момент жизненного кризиса, сразу после окончания первого курса, студентка взяла академический отпуск и откликнулась на предложение поработать танцовщицей в ночном клубе. 600 фунтов стерлингов за ночь выглядели хорошим заработком для провинциалки без опыта, и в стены альма-матер Мелисса не вернулась.