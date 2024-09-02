Девушка с IQ выше, чем у Эйнштейна и Хокинга, бросила Оксфорд ради стриптиза

36 лет назад никому не известная девочка-подросток Мелисса Тодд из британской провинции прошла тест на определение IQ и по его итогам присоединилась к Mensa — «обществу высокого интеллекта». Ее IQ составлял 178 — «исключительно одаренная». Для сравнения, считается, что у Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга получилось бы примерно по 160 баллов, хотя именно тест Mensa эти ярчайшие умы человечества никогда не проходили. Средним считается показатель от 85 до 115.
Тогда газета Herts and Essex Observer назвала юную Мелиссу «мозгом Британии». У девушки были амбиции поступить в университет и стать экономистом, но судьба распорядилась иначе.
В вуз Мелисса поступила, и не в какой-нибудь провинциальный, а в Оксфорд. Потом она вспоминала, что в 1995-м для девушки из рабочего класса это было равносильно участию свиньи в конкурсе «Мисс мира». Учеба давалась Мелиссе нелегко — годы спустя звезда индустрии для взрослых назвала своим главным недостатком студенческих лет застенчивость. По ее словам, в первый год студенчества она столкнулась с тем, что нужно было уметь спорить с 70-летними профессорами, обладающими превосходными навыками красноречия.
«Мне нужны были лоск и уверенность, которые приходят с воспитанием», — считает Мелисса.
Однажды в такой обстановке девушка начала «сходить с ума» (что, вообще-то, не редкость для студентов Оксфорда, признавалась сама Мелисса в колонке для Metro в 2021 году), она могла разрыдаться на глазах у преподавателя и всех вокруг раздражала. В этот момент жизненного кризиса, сразу после окончания первого курса, студентка взяла академический отпуск и откликнулась на предложение поработать танцовщицей в ночном клубе. 600 фунтов стерлингов за ночь выглядели хорошим заработком для провинциалки без опыта, и в стены альма-матер Мелисса не вернулась.
«Мне нравились танцы, я любила деньги, и у меня вообще не было опыта ни в чем, так что это казалось идеальным», — писала Мелисса много лет спустя.
В ночных клубах Мелисса Тодд проработала 12 лет, после чего сменила специализацию на доминирование, была ведущей новостей на радио, написала три книги, первая из которых называется «Мое тело — мое дело». Сейчас Мелисса Тодд устраивает тематические вечеринки, проводит конференции, активно высказывает свою политическую позицию и однажды даже посетила заседание британской Палаты общин, где обсуждали мировую повестку. Мелисса Тодд заявляет: ее миссия — доказать, что быть доминатрикс так же нормально, как и заниматься любым другим делом, и среди так называемых секс-работниц нет ни глупых, ни униженных женщин, как иногда принято считать.