Девушка пожаловалась на самый ужасный популярный комплимент

Пользовательница социальной сети Х (ранее Twitter) поделилась частью личной переписки с молодым человеком, который написал, что девушка «особенная» и «не такая, как другие». Подобные высказывания ей не понравились. Об этом пишет Psychologies.
В публикации девушка задала вопрос: «Вы серьезно до сих пор думаете, что это комплимент?». Пользователи разделились во мнениях. Одни поддержали девушку и посчитали комплимент неуместным и оскорбительным, в то время как другие не увидели в нем ничего плохого.
Почему же этот комплимент вызвал негативную реакцию? Психолог Анастасия Кузнецова объяснила, что дело в том, что фраза «ты не такая, как все» похожа на сравнение с бывшим. Как правило, оно завуалировано под следующие фразы:
- «Обычно у девушек нет чувства юмора, а вот ты очень смешная»;
- «Обычно девушки меня не понимают, а ты понимаешь»;
- «Обычно девушки меркантильные, а ты другая».
На первый взгляд, это приятные слова, однако мужчина таким образом побуждает девушку выслуживаться перед ним и доказывать, что она действительно лучше других.
Но еще нужно смотреть, на то как мужчина сделал комплимент, в каком контексте и действительно ли это было сравнение. Вполне возможно, что такой фразой мужчина обозначил, что нашел свою единственную.
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