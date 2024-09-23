Девушка пожаловалась на самый ужасный популярный комплимент

В публикации девушка задала вопрос: «Вы серьезно до сих пор думаете, что это комплимент?». Пользователи разделились во мнениях. Одни поддержали девушку и посчитали комплимент неуместным и оскорбительным, в то время как другие не увидели в нем ничего плохого.