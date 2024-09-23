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Девушка пожаловалась на самый ужасный популярный комплимент

Далеко не все комплименты, которые делают мужчины, могут быть приятны женщинам. Более того, проявляя внимание одним, они могут скрыто унижать других.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Пользовательница социальной сети Х (ранее Twitter) поделилась частью личной переписки с молодым человеком, который написал, что девушка «особенная» и «не такая, как другие». Подобные высказывания ей не понравились. Об этом пишет Psychologies.

В публикации девушка задала вопрос: «Вы серьезно до сих пор думаете, что это комплимент?». Пользователи разделились во мнениях. Одни поддержали девушку и посчитали комплимент неуместным и оскорбительным, в то время как другие не увидели в нем ничего плохого.

Почему же этот комплимент вызвал негативную реакцию? Психолог Анастасия Кузнецова объяснила, что дело в том, что фраза «ты не такая, как все» похожа на сравнение с бывшим. Как правило, оно завуалировано под следующие фразы:

  • ﻿﻿ «Обычно у девушек нет чувства юмора, а вот ты очень смешная»;
  • ﻿﻿ «Обычно девушки меня не понимают, а ты понимаешь»;
  • ﻿﻿ «Обычно девушки меркантильные, а ты другая».

На первый взгляд, это приятные слова, однако мужчина таким образом побуждает девушку выслуживаться перед ним и доказывать, что она действительно лучше других.

Но еще нужно смотреть, на то как мужчина сделал комплимент, в каком контексте и действительно ли это было сравнение. Вполне возможно, что такой фразой мужчина обозначил, что нашел свою единственную.

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