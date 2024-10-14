Девушка поймала убийцу своего отца спустя десятки лет

Девушка из Бразилии смогла найти преступника, убившего ее отца, спустя 25 лет. Как пишет Oddity Central, ради правосудия бразильянка пошла в поолицию.
В феврале 1999 года в баре в бразильском городе Боа-Виста произошел конфликт между Живалду Жозе Висенте де Деусом и Раймундо Алвесом Гомешем. В какой-то момент последний вышел из заведения, а через несколько минут вернулся с пистолетом и выстрелил в первого.
Тогда полиция установила, что ссора произошла из-за долга Живалду в размере 150 бразильских реалов (чуть больше двух тысяч рублей по курсу на 1999 год). Правоохранители также выписали ордер на арест Раймундо, но поймать его не удалось.
Живалду оставил семью с пятью детьми, поэтому матери приходилось упорно трудиться, чтобы вырастить их. Старший ребенок, Гислейн Сильва де Деус, была вынуждена помогать по дому и заботиться о младших братьях и сестрах, но и об учебе не забывала. Отец всегда поощрял девочку хорошо учиться, и она не хотела расстраивать его даже после смерти.
Гислейн рассказала, что она мечтала о поимке убийцы ее отца. В 18 лет девушка поступила на юридический факультет и спустя семь лет стала юристом, а в июне этого года она сдала экзамен и была официально назначена следователем полиции штата. Она немедленно попросила должность в отделе по расследованию убийств, что дало ей возможность преследовать Раймундо.
25 сентября этого года, спустя всего два месяца после начала карьеры, Гислейн осуществила свою мечту. Убийца отца был найден спустя 25 лет на ферме в регионе Нова-Сидаде недалеко от Боа-Виста.
Гислейн рассказала своей семье о поимке преступника. По ее словам, мать и младшие сестры и братья заплакали от облегчения и восторжествовавшей справедливости.
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