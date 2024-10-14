Девушка поймала убийцу своего отца спустя десятки лет

Гислейн рассказала, что она мечтала о поимке убийцы ее отца. В 18 лет девушка поступила на юридический факультет и спустя семь лет стала юристом, а в июне этого года она сдала экзамен и была официально назначена следователем полиции штата. Она немедленно попросила должность в отделе по расследованию убийств, что дало ей возможность преследовать Раймундо.