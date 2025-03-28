Девушка нашла тонны советских денег во Владимирской области. Откуда они

Блогер Полина Резник нашла «тонны» советских денег в лесу во Владимирской области. О находке она рассказала в группе «Заброшки и путешествия» в социальной сети «ВКонтакте».
Блогер освещает заброшенные места и необычные локации. Во время одной из вылазок во Владимирской области наткнулась на старые ракетные шахты, в которых во времена СССР находились межконтинентальные баллистические ракеты. Однако после распада СССР и подписания договора о сокращении ядерных сил оружие вывезли, а шахты законсервировали.
«Со временем некогда секретные военные объекты превратились в болота, которые никогда бы не привлекли наше внимание, если бы не один интересный факт. В них хранятся миллиарды советских денег!», — написала девушка.
Она пояснила, что после распада СССР в России начали печатать новые купюры, а старые деньги решено было захоронить в вышедших из эксплуатации ракетных шахтах. В данной шахте было захоронено так много денег, что часть из них осталась на поверхности.
«Однако, кроме фантастического вида разбросанных по земле денег, ценности у находки нет никакой. Это просто миллионы цветных бумажек».
Ранее два кладоискателя-любителя обнаружили клад из 35 золотых и серебряных монет XV века. На всех найденных монетах сохранились изображения монархов, правивших в момент их чеканки. Предположительно, клад был спрятан в начале или середине 1460-х годов. В этот период Шотландия была вовлечена в войну Алой и Белой розы.
До этого ученые разгадали загадку Галлоуэйского клада, который был обнаружен в 2014 году на западе Шотландии. Они расшифровали надпись на одном из четырех серебряных браслетов и выяснили, кому принадлежало сокровище. Пролить свет на эту тайну помогла руническая надпись на браслете, которая гласила: «Это имущество общины». Последняя руна F, отмеченная точками по обеим сторонам, может означать слово feoh — «богатство» или «собственность». Слово Їigna можно интерпретировать как древнеанглийское слово higna, что означает «община». Считается, что первое слово dis может означать слово this — указательное местоимение, которое переводится как «этот», «эта», «это».