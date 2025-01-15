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Девушка из Англии выиграла пятикилограммовую фрикадельку

Она приняла участие в рождественском конкурсе от IKEA.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Jam Press/@pidgeonnnn

Многие знают IKEA как крупного производителя мебели, но шведский магазин также знаменит и своими блюдами, а особенно — вкусными фрикадельками, ради которых многие приезжают в «Икею».

Одной из таких любительниц блюд от «Икеи» из Англии Ханне Пиджон особенно повезло. Она выиграла в конкурсе от бренда и за победу получила пятикилограммовую фрикадельку, которой хватит на 25 человек.

Как пишет The Mirror, участники соревнований должны были прокомментировать публикацию бренда в социальной сети и отметить человека, с которым бы они разделили приз — фрикадельку размером с индейку или ее вегетарианский аналог.

По словам Ханны, она была потрясена, когда ей позвонили и рассказали, что она выиграла такой суперприз. После получения приза девушка сразу же поделилась фотографиями выигрыша в семейном чате, в котором родственники нашли подарок весьма забавным.

Сейчас фрикаделька хранится в морозилке у бабушки Ханны и ждет идеальной возможности, чтобы попасть на стол.

Эта история — пример хорошего подарка, однако не все сюрпризы бывают приятными. Ранее британцы рассказали про худшие презенты на рождество.