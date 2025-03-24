Девушка голыми руками разжала пасть напавшему крокодилу

28-летняя жительница Намибии вступила в схватку с напавшим на нее крокодилом и смогла одержать победу. Хищник вцепился зубами в бедро жертвы, однако девушка голыми руками разжала его пасть и спаслась. Подробности истории приводятся на сайте Namibian.
В публикации утверждается, что случившееся подтвердил старший инспектор полиции Раймберт Муронга.
Девушка из деревни Мукекете (Mukekete) в Западном Каванго отправилась к реке за водой вместе с девятилетней сестрой. Крокодил напал на нее, когда они уже набрали воду и собирались уходить.
Девушку госпитализировали с ранами на бедре и руках. Как уточнили в публикации, случай стал третьим нападением крокодила в регионе менее чем за два месяца.
Ранее сообщалось об инциденте в Гондурасе, где ребенок столкнул старшего брата в бассейн с крокодилом. Момент попал на камеры. На кадрах видно, как несколько членов семьи собрались у бассейна. Когда подросток заглянул в воду, к нему внезапно подошел брат и столкнул. Юноша выпрыгнул из бассейна, затем он схватил своего младшего брата и пригрозил бросить его в воду в отместку, но этому помешали родители.
Видео оказалось в Сети и вызвало широкий резонанс. Пользователи осудили как поступок младшего ребенка, так и поведение взрослых, не остановивших опасную игру вовремя.
К сожалению, нападение крокодилов часто приводит к трагическим последствиям. Так, в Коста-Рике крокодил съел футболиста любительского клуба «Депортиво Рио Каньяс» Хесуса Альберто Лопеса Ортиса. Известно, что 29-летний спортсмен решил искупаться в реке Каньяс, чтобы охладиться. Рептилию застрелили прямо в реке, и только после этого смогли достать из воды тело погибшего мужчины. У футболиста осталось двое детей.