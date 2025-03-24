Девушка голыми руками разжала пасть напавшему крокодилу

Ранее сообщалось об инциденте в Гондурасе, где ребенок столкнул старшего брата в бассейн с крокодилом. Момент попал на камеры. На кадрах видно, как несколько членов семьи собрались у бассейна. Когда подросток заглянул в воду, к нему внезапно подошел брат и столкнул. Юноша выпрыгнул из бассейна, затем он схватил своего младшего брата и пригрозил бросить его в воду в отместку, но этому помешали родители.