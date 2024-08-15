Девушка более 20 лет собирала коллекцию детской одежды. Детей у нее нет

27-летняя девушка посвятила более 20 лет коллекционированию детской одежды. Мужа и детей у нее нет. Об этом сообщает журнал People.
Одинокая 27-летняя биоинженер и студентка аспирантуры ведет аккаунт в социальных сетях, где делится уникальной коллекцией детской одежды. Николь начала собирать детскую одежду, когда ей было всего пять или шесть лет. Она начала с одежды для своих кукол. А сейчас в коллекции насчитывается около 100 предметов, включая одежду как для мальчиков, так и для девочек.
Николь редко покупает новые вещи, часто отдавая или продавая то, что больше не хочет хранить. Вместо этого она часто создает детскую одежду сама, применяя свои навыки в вязании крючком и вышивке, которые ей передали бабушка и мама. Поэтому наиболее ценны для Николь те вещи, которые она изготовила сама.
На Николь обрушивается немало критики из-за того, что у нее нет мужа и детей. Однако девушка просто наслаждается своим хобби и чувствует радость от общения с людьми, которые разделяют ее увлечение. Она надеется, что ее будущие дети оценят не только материальную сторону коллекции, но и поймут, сколько любви было вложено в каждую вещь.