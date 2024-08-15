Девушка более 20 лет собирала коллекцию детской одежды. Детей у нее нет

Одинокая 27-летняя биоинженер и студентка аспирантуры ведет аккаунт в социальных сетях, где делится уникальной коллекцией детской одежды. Николь начала собирать детскую одежду, когда ей было всего пять или шесть лет. Она начала с одежды для своих кукол. А сейчас в коллекции насчитывается около 100 предметов, включая одежду как для мальчиков, так и для девочек.