Девочке за победу в соревнованиях подарили гигантские кеды

Глава регионального отделения организации Светлана Буравова в разговоре с «Подъемом» отметила, что вопрос уже неактуален, так как сейчас «он уже решен, и с родителями есть полноценные договоренности в отношении данной ситуации». Однако не уточняется, как именно проблема была решена.