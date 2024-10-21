Девочке за победу в соревнованиях подарили гигантские кеды

В Челябинске семилетней участнице соревнований «Семейная команда» за активное участие подарили кроссовки 44-го, 45-го и 47-го размера. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».
Региональное отделение «Движения первых» прислало многодетной семье тренера по плаванию Елены приглашение на фестиваль «Семейная команда» в манеже Уральского государственного университета физической культуры.
Когда женщина увидела подарок, она предположила, что спонсоры не подумали, какие награды получат дети, или скидывали неликвид. По словам Елены, такой «сюрприз» довел девочку до слез, а организаторы в ответ на претензию «отправили на все четыре стороны».
Глава регионального отделения организации Светлана Буравова в разговоре с «Подъемом» отметила, что вопрос уже неактуален, так как сейчас «он уже решен, и с родителями есть полноценные договоренности в отношении данной ситуации». Однако не уточняется, как именно проблема была решена.
Буравова также не ответила, почему семилетней девочке подарили огромную обувь. По ее словам, информация о такой награде недостоверна.
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