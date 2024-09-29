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Девочка-подросток дружит только с мальчиками — стоит ли волноваться

Если девочка тесно общается только (или в основном) с парнями, ее родители могут заволноваться. Эксперт объяснила, с чем может быть связано такое общение и есть ли тут основания для беспокойства.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В разговоре с изданием «Мел» детский клинический психолог Дарина Банева рассказала, что общение со сверстниками очень важно для школьников. Подросткам нужно найти похожих на них людей, свою «стаю».

Принято считать, что интересы детей обусловлены гендерной принадлежностью, отметил эксперт. Вполне возможно, что раньше, когда девочки и мальчики даже учились раздельно, так и было. Однако времена меняются, общество становится более гибким, и дети могут выстраивать коммуникацию в самом начале жизни независимо от пола.

Возможно, что девочка больше общается с мальчиками, так как с ними ей интереснее. Может быть, их объединяет любовь к компьютерным играм, музыке или спорту. Если компания юношей, с которой общается школьница, не занимается ничем запрещенным или опасным, можно не переживать. Главное не количество друзей, а их качество, подчеркивает психолог.

«Самый же простой способ узнать у дочери, почему ей больше нравится дружить с мальчиками, — спросить. Наверняка вы услышите интересную информацию, которая поможет вам лучше понять своего взрослеющего ребенка», — добавила Дарина Банева.

Некоторым современным детям непросто находить друзей. С чем это связано, рассказал психиатр.