Девочка-подросток дружит только с мальчиками — стоит ли волноваться

Возможно, что девочка больше общается с мальчиками, так как с ними ей интереснее. Может быть, их объединяет любовь к компьютерным играм, музыке или спорту. Если компания юношей, с которой общается школьница, не занимается ничем запрещенным или опасным, можно не переживать. Главное не количество друзей, а их качество, подчеркивает психолог.