Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дэвид Ли Рот выпустил блюзовую композицию Forgiveness

Американский рок-певец Дэвид Ли Рот, наиболее известный как бывший вокалист группы Van Halen, представил слушателям блюзовый трек Forgiveness. Песня была опубликована в социальных сетях музыканта без каких-либо объяснений.

Источник: Звук

Американский рок-певец Дэвид Ли Рот, наиболее известный как бывший вокалист группы Van Halen, представил слушателям блюзовый трек Forgiveness. Песня была опубликована в социальных сетях музыканта без каких-либо объяснений.

Впервые лирику и мелодию Forgiveness можно было услышать в феврале, когда Рот поделился треком Lavender Forgiveness. Тогда он наложил свою музыку на композицию Тейлор Свифт Lavender Haze (2022). В новой версии песни он убрал партии Свифт и добавил звучание акустической гитары.

Ранее экс-барабанщик Van Halen Алекс Ван Хален заявил, что Дэвид Ли Рот просил его брата Эдди Ван Халена играть меньше сольных гитарных партий.