Дэвид Ли Рот выпустил блюзовую композицию Forgiveness

Впервые лирику и мелодию Forgiveness можно было услышать в феврале, когда Рот поделился треком Lavender Forgiveness. Тогда он наложил свою музыку на композицию Тейлор Свифт Lavender Haze (2022). В новой версии песни он убрал партии Свифт и добавил звучание акустической гитары.