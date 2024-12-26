Дэвид Ли Рот выпустил блюзовую композицию Forgiveness

Американский рок-певец Дэвид Ли Рот, наиболее известный как бывший вокалист группы Van Halen, представил слушателям блюзовый трек Forgiveness. Песня была опубликована в социальных сетях музыканта без каких-либо объяснений.
Впервые лирику и мелодию Forgiveness можно было услышать в феврале, когда Рот поделился треком Lavender Forgiveness. Тогда он наложил свою музыку на композицию Тейлор Свифт Lavender Haze (2022). В новой версии песни он убрал партии Свифт и добавил звучание акустической гитары.
Ранее экс-барабанщик Van Halen Алекс Ван Хален заявил, что Дэвид Ли Рот просил его брата Эдди Ван Халена играть меньше сольных гитарных партий.