Дэвид Гилмор назвал три песни Pink Floyd, которые он больше не будет играть

В интервью изданию Mojo артист уточнил, что ему некомфортно исполнять Run Like Hell из-за ее «пугающего и жестокого» текста, написанного Роджером Уотерсом. «Я собираюсь придерживаться того материала, который, по сути, является моей музыкой и по отношению к которому я чувствую некоторую собственность. Comfortably Numb, Wish You Were Here, Shine On You Crazy Diamond, может быть…», — поделился Гилмор.