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Дэвид Гилмор назвал три песни Pink Floyd, которые он больше не будет играть

Дэвид Гилмор не будет исполнять трек Pink Floyd «Another Brick In The Wall». Также британский музыкант заявил, что не хочет играть на своих концертах песню Run Like Hell из того же альбома The Wall (1979) и Money из релиза The Dark Side of the Moon (1973).

Источник: Звук

В интервью изданию Mojo артист уточнил, что ему некомфортно исполнять Run Like Hell из-за ее «пугающего и жестокого» текста, написанного Роджером Уотерсом. «Я собираюсь придерживаться того материала, который, по сути, является моей музыкой и по отношению к которому я чувствую некоторую собственность. Comfortably Numb, Wish You Were Here, Shine On You Crazy Diamond, может быть…», — поделился Гилмор.

Скоро Дэвид отправится в тур в поддержку своего свежего лонгплея Luck and Strange.

Недавно музыкант заявил, что к нему относятся с «чрезмерным уважением» из-за Pink Floyd.