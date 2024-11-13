«Девченки» или «девчонки»: как правильно пишется слово

— Ошибка в этом слове объясняется тем, что многие не понимают, что орфография в русском языке строится на морфемах, — объясняет Наталья Бирюкова, филолог, учитель русского языка. — То есть написание буквы в первую очередь зависит от того, где она находится: в корне, в приставке или окончании/суффиксе. Если понимание этого закладывать изначально, то ошибки не будет.