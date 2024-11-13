«Девченки» или «девчонки»: как правильно пишется слово

Ошибку в слове «девчонки» совершают не только школьники, но и взрослые люди. Нередко неправильный вариант «девченки» можно встретить на афишах, в объявлениях в соцсетях. Почему слово такое проблемное, что мешает запомнить его правильное написание и есть ли способ раз и навсегда зафиксировать в памяти корректную версию, расскажем в статье.
Как писать слово по правилам русского языка: «девченки» или «девчонки»
Верный вариант — «девчонки», через О. Чтобы разобраться, почему так, нужно разобрать слово на морфемы, то есть по составу.
Оно состоит из:
корня -дев-;
двух суффиксов -ч-, -онк-;
окончания -и.
По правилу, если ударение падает на гласную в суффиксе после шипящей, то всегда пишется буква О.
Русский язык не был бы русским языком, если бы не было исключений. В нашем случае это слова с отглагольным суффиксом -ёв- или -ён-: «тушёнка», «раскорчёвка», «размежёвка».
Значение слова «девчонки»
«Девчонки» — это разговорная форма во множественном числе слова «девочка». Последнее, в свою очередь, имеет родство с общеславянским словом «дева». Интересно, что это существительное образовалось от древнерусского глагола «дойти» при помощи суффикса -в-. На заре Киевской Руси слово означало «кормящая грудью» (1).
Значение слова «девочка» — ребенок женского пола.
Примеры правильного написания слова «девчонки»
Чтобы визуально закрепить в памяти правильное написание, предлагаем вашему вниманию пять примеров употребления слова «девчонки» из известных песен:
1. Ну где же вы, девчонки-девчонки? (С. Жуков, «Ну где же вы, девчонки»).
2. Стоят девчонки, стоят в сторонке (М. Пахоменко, «Стоят девчонки»).
3. И этот город останется также загадочно любим. В нем пропадают такие девчонки (И. Лагутенко, «Такие девчонки»).
4. Незаметно выросли девчонки, не считая быстрых лет (М. Боярский, "Девчонки нашего двора).
5. Где же теперь те девчонки, с которыми я гулял? (Е. Осин, «Девчонки 70-х»).
Почему слово «девчонки» часто пишут с ошибкой
Путаницу вносят слова, в которых после шипящих идет буква Ё: «решётка», «чёлка», «печёнка». По аналогии с ними хочется и «девчонки» написать без О. Но загвоздка в том, что в вышеперечисленных словах ударная буква после шипящих находится в корне слова. А в «девчонках» — в суффиксе.
История формирования русского языка тоже не помогает тому, чтобы не путаться в правиле. Дело в том, что до 1956 года слово, которому посвящена статья, писалось с буквой Ё. А также правильным считался вариант «чорт», «шопот», «жолудь». Реформа русского языка середины XX века (2) утвердила нормы написания многих слов, актуальные и по сей день.
Советы эксперта, как запомнить верное написание слова
— Ошибка в этом слове объясняется тем, что многие не понимают, что орфография в русском языке строится на морфемах, — объясняет Наталья Бирюкова, филолог, учитель русского языка. — То есть написание буквы в первую очередь зависит от того, где она находится: в корне, в приставке или окончании/суффиксе. Если понимание этого закладывать изначально, то ошибки не будет.
Есть еще один лайфхак, как запомнить верное написание слова. Он совсем не научный, но с яркой ассоциацией: пишем «девчонки» — рисуем лицо девочки в букве О.
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
По мнению Натальи Бирюковой, хоть язык — это живое явление, вряд ли вариант «девченки» будет закреплен в правилах. Слишком много слов с ударным суффиксом и окончанием после шипящих.
— Слова с безударной гласной — это самая распространенная ошибка среди не только детей, но и взрослых. Здесь мы опять возвращаемся к морфемам, ведь корни в русском языке не пишутся так, как слышатся, — говорит Наталья Бирюкова.
Примеры слов, которые часто пишут неправильно из-за их звучания в речи:
декрет (часто пишут дИкрет): корень -декрет-;
цинично (ошибка — цЕнично): корень -цин-;
эликсир (неправильно — элЕксир): корень -эликсир-;
режиссер (ошибка — режЕссер): корень -режисс-;
старожил (неверно — стОрожил): корень -стар-;
залезать на дерево (неправильно — залИзать): корень -лез-.
Список источников
1. Крылов Г. Этимологический словарь русского языка. 2005.
2. Правила русской орфографии и пунктуации. Утверждены Академией наук СССР, Министерством высшего образования СССР и Министерством просвещения РСФСР. 1956.
Эксперт: Наталья Бирюкова, филолог, учитель русского языка и литературы