«Девчата»: фильм на все времена — и как сложились судьбы его звезд

Комедия «Девчата», вышедшая на экраны в 1961 году — из тех фильмов, что включаешь «буквально на пять минут», а потом внезапно досматриваешь до титров с улыбкой. В ней все удивительно живо до сих пор: смешные диалоги, нежная ирония над собой и друг другом, проникающий через экран запах горячей картошки, скрипучего снега и острого аромата смолы хвои. И, конечно, тот самый задор Тоси с огромным бутербродом (ставшим сейчас мемом) — из-за которого хочется верить в простое человеческое счастье.
Это кино не стареет, несмотря на старомодную одежду и кажущуюся сейчас смешной веру в высокие идеалы, потому что держится на искренних и настоящих характерах и неподдельной актерской химии — будто заново встречаешься с хорошо знакомыми людьми, а не на экранными героями из далеких шестидесятых.
Но за кадром у каждого была своя, совсем не такая уж беззаботная дорога: у кого-то — длинная, яркая, счастливая, семейная и спокойная, у других — резкая, с потерями и крутыми поворотами. Мы собрали эти судьбы — от заглавных звезд до любимых героев вторых планов, чтобы еще раз увидеть: почему «Девчата» не просто смешат, а заставляют подумать, трогая глубинные струны души — и что стало с теми, кто подарил нам эту наивную, трогательную и милую историю.
Надежда Румянцева — Тося Кислицына
После «Девчат» Румянцева закрепилась в звездном статусе ролями в «Королеве бензоколонки», «Женитьбе Бальзаминова», «Крепком орешке». Личная жизнь актрисы сложилась только со второй попытки: с дипломатом Вилли Хштояном они прожили более сорока лет. В 60−70-е Румянцева несколько лет жила с мужем за границей по линии внешней торговли, позже вернулась в Москву, реже снималась и вела телепроекты (в том числе легендарный «Будильник»).
В 1996-м супруги отбились от налетчиков: Вилли, бывший боец восточных единоборств, обезвредил грабителей, но удар по голове актрисе дал о себе знать сильными головными болями, из-за чего супруги перебрались в Подмосковье. Своих детей у Надежды Васильевны не было, но она тепло приняла и вырастила дочь мужа от первого брака. Последние работы — программа «Линия жизни» (2006) и фильм «Поселок» (2008). Ушла из жизни в 77 лет.
Николай Рыбников — Илья Ковригин
Парадоксально, но сначала Рыбников ни в какую не хотел браться за роль Ильи — казалось, картина «не выстрелит». Вышло наоборот: вместе со «Весной на Заречной улице» эта работа сделала его по-настоящему всенародно любимым. Судьба с Аллой Ларионовой — отдельная история, достойная экранизации: шесть лет настойчивых ухаживаний, принятие ее старшей дочери как родной, общий ребенок, жизнь «на контрасте» характеров. Рыбников был домоседом, Алла любила компании — ревность и бурный темперамент добавляли драматизма, но семья держалась. В 80-е приглашений стало меньше, актер много времени проводил на даче, берег сердце. В 1990 году Николай Владимирович умер во сне от инфаркта, а через десять лет Алла Ларионова ушла так же — тихо, во сне.
Светлана Дружинина — Анфиса
В юности Дружинина мечтала о сцене балета и получила травму, из-за которой сменила траекторию: ВГИК, актерский, затем и режиссерский факультет. Анфиса в «Девчатах» — ее яркая экранная роль, но главный вклад, конечно, в режиссуре: «Гардемарины», «Тайны дворцовых переворотов». Личная жизнь — союз «двух капитанов»: с оператором Анатолием Мукасеем они вместе десятилетия, он снимал почти все ее картины. Старшего сына потеряли трагически, младший Михаил стал известным оператором и супругом волейболистки Екатерины Гамовой. Светлана Сергеевна продолжает работать, несмотря на преклонный возраст.
Нина Меньшикова — Вера Круглова («мама Вера»)
У Меньшиковой — более шестидесяти ролей, а всесоюзная слава пришла после «Доживем до понедельника». С режиссером Станиславом Ростоцким они прожили 45 лет: это была великая творческая семья, сын Андрей тоже был режиссером. Судьба нанесла двойной удар: в 2001-м умер Ростоцкий, через год погиб Андрей на натурных поисках. Меньшикова держалась ради невестки и внучки, в 2006-м сыграла свою последнюю кинороль — и вскоре ушла из жизни.
Инна Макарова — Надя Ерохина
Более полусотни фильмов в ее личной артистической копилке — «Высота», «Дорогой мой человек», «Женщины» и, конечно, «Девчата». Первый брак — с режиссером Сергеем Бондарчуком: у них родилась Наталья, впоследствии тоже ставшая режиссером. После расставания Макарова долго оставалась одна, а затем встретила хирурга Михаила Перельмана: этот союз стал тихим счастьем на десятилетия. После смерти мужа в 2013-м актриса сильно сдала, но оставалась в памяти зрителей. Инна Трофимовна прожила 93 года.
Люсьена Овчинникова — Катя
«Девчата» подарили резкий рост популярности: приглашений было много, но чаще — характерные роли, а одна из немногих главных — в фильме «Мама вышла замуж». В личной жизни были сплошные противоречия и трагедии: гражданские браки с Владимиром Храмовым и Александром Холодковым (он рано умер), официальный — с Валентином Козловым. Увы, оба супруги пили, хотя и пытались бороться с пагубной привычкой. После увольнения Козлова из театра Люсьена ушла вместе с ним, начались многолетние запои и попытки лечиться. В 1998-м Козлов умер, через четыре месяца — и Овчинникова: оторвался тромб. Ей было всего 67.
Виктор Байков — Ксан Ксаныч
Кинодебют Байкова случился именно в «Девчатах», дальше были Театр сатиры, «Кабачок “13 стульев”» и десятки эпизодов. Голосом Байкова говорит почтальон Печкин — одна эта роль увековечила артиста. В конце 80-х у Виктора Алексеевича диагностировали диабет и тяжелое заболевание ног, закончившееся ампутацией. Театр не оставил его: роли адаптировали под сидячую игру, друзья помогли с протезами. Он работал до последних сил и ушел в 1993-м, в 70 лет.
Николай Погодин — Сашка-гармонист
До ВГИКа Погодин работал на стройке, но тянуло к сцене и музыке: с детства играл на гармошке, пел — и, конечно, это часто определяло роли («Достояние республики», «Ирония судьбы…», другие). Тяжелым испытанием стала зависимость от алкоголя, подпитываемая бесконечными застольями у матери, которую он боготворил.
Ради близости к ней он отказался от кооперативной квартиры в Москве и поселился в коммуналке в Подмосковье — и быстро стал проблемным работником: опоздания, срывы. Коллеги выручали, позже Погодин все-таки смог выправиться, получил звание заслуженного артиста. Последняя работа — «Сочинение ко Дню Победы» (1998). Умер в декабре 2003-го, вскоре после 73-летия.
Станислав Хитров — Филя Егоров
Выпускник ВГИКа к съемкам в «Девчатах» уже имел роли, но именно Филя сделал его узнаваемым. Пик 60-х сменился резким падением: развод, затянувшиеся запои, все меньше предложений от режиссеров. Последняя заметная работа — в «Мертвых душах» (1984). В следующем году Хитров умер от пневмонии, ему было 49 лет.
Михаил Пуговкин — комендант леспромхоза
Главный мастер комедийного эпизода: около сотни ролей в кино и богатая театральная биография. В жизни — три брака, теплые отношения с дочерью, долгая творческая форма. Михаил Иванович прожил 85 лет, до конца оставаясь любимцем зрителей.
Анатолий Адоскин — Вадим Петрович
Редкий пример долгой «двойной» карьеры: десятки ролей в кино («Два капитана» и множество других) и еще больше — на сцене Театра Моссовета. В 1944-м женился на балерине Ольге Тарасовой, в браке родилась дочь Мария, впоследствии ставшая филологом. Семья прожила вместе 75 лет — почти рекорд не только для актеров, но и вообще для любых людей.
Петр Кирюткин — мастер Чуркин
В кино пришел поздно, в 55 лет, зато сыграл более сорока ролей: «Дело было в Пенькове», «Дорогой мой человек», «Тени исчезают в полдень». Последняя работа — «Кыш и Двапортфеля» (1974). О личном почти ничего не известно, он был очень скромным человеком. Умер в 1977-м, в 81 год.
Алексей Крыченков — Алеша Великанов
В «Девчатах» ему было 18. Дальше — «Председатель», «Руслан и Людмила», «Хождение по мукам», активная театральная жизнь и даже авторский моноспектакль «Чего не было, нет и никогда не будет, но очень хочется». В 2000-х часто снимался в сериалах, последняя картина — 2014 год. О частной жизни почти не говорил, отказываясь от интервью. Скончался 28 апреля в этом годк на 84-м году жизни после продолжительной болезни.
Роман Филиппов — Вася Зайцев
Характерный артист с редким басом-профундо: любая реплика запоминалась. Полиглот, поэт, спортсмен, он за неделю выучил белорусский, когда поступил в минский театр. Десять лет был главным Дедом Морозом страны на кремлевских елках — и страшно этим гордился, совершенно даже как-то по-детски. Жил быстро, взахлеб, жадно, к здоровью относился беспечно — и в 1992-м умер от тромбоэмболии, в 56 лет.
За экранной легкостью и некоторой гипертрофированной идеальностью персонажей фильма мы даже не видим, а чувствуем — честные характеры и очень человеческие судьбы. Успехи и провалы, длинные браки и поздние признания, стойкость в болезни и право на слабость, сокрушительные провалы и страшные трагедии — истории актеров «Девчат» читаются как продолжение фильма: смешно, трогательно, иногда горько. И, как и сама картина, они напоминают простую вещь: счастье — в упрямой работе, верности себе и своим людям и способности начинать сначала.