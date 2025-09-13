«Девчата»: фильм на все времена — и как сложились судьбы его звезд

Парадоксально, но сначала Рыбников ни в какую не хотел браться за роль Ильи — казалось, картина «не выстрелит». Вышло наоборот: вместе со «Весной на Заречной улице» эта работа сделала его по-настоящему всенародно любимым. Судьба с Аллой Ларионовой — отдельная история, достойная экранизации: шесть лет настойчивых ухаживаний, принятие ее старшей дочери как родной, общий ребенок, жизнь «на контрасте» характеров. Рыбников был домоседом, Алла любила компании — ревность и бурный темперамент добавляли драматизма, но семья держалась. В 80-е приглашений стало меньше, актер много времени проводил на даче, берег сердце. В 1990 году Николай Владимирович умер во сне от инфаркта, а через десять лет Алла Ларионова ушла так же — тихо, во сне.