Детям не продавать. Госдума запретила энергетики несовершеннолетним

«Основные положения документа включают запрет на розничную торговлю БТН в потребительской таре объемом более 500 мл и обязательное уточнение возраста покупателя в случае сомнений. Продавцы будут обязаны отказать в продаже напитков, если покупатель не представит документ, подтверждающий совершеннолетие. До принятия закона было полное отсутствие федеральных нормативов в данной сфере. Новый законопроект предусматривает также дополнительные полномочия для регионов: субъекты РФ смогут определять места, где продажа БТН будет запрещена, а также устанавливать ограничения времени и мест продажи таких напитков. Эти меры направлены на обеспечение здоровья молодежи и создание благоприятных условий для ее развития и воспитания. Защита здоровья детей — одна из приоритетных задач государства. Более того, важно усилить контроль за “продавцами-нелегалами”, которые “из-под прилавка” будут торговать такими напитками и наживаться на здоровье детей. Ответственность здесь должна быть серьезной и жесткой», — пояснил депутат Госдумы Никита Чаплин.