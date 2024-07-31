Детям не продавать. Госдума запретила энергетики несовершеннолетним

Госдума в окончательном, третьем чтении приняла законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним.
С 1 марта 2025 года для того, чтобы приобрести такой напиток, на кассе необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий возраст покупателя. Кроме того, регионы получили дополнительные полномочия для борьбы с энергетическими напитками, пагубно влияющими на здоровье граждан.
Так, теперь власти смогут на местах определить конкретные места распространения таких напитков и время их продажи. На некоторых территориях такие запреты уже действуют, а кое-где энергетики уже более года и вовсе запрещены к продаже не только детям, но и взрослым.
«Среди молодежи каждый второй потребляет энергетики. Вред таких напитков доказан врачами — они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний», — пояснил председатель ГД Вячеслав Володин.
Он добавил, что законопроект был поддержан всеми фракциями Госдумы и долгое время являлся запросом от родительского сообщества.
«Основные положения документа включают запрет на розничную торговлю БТН в потребительской таре объемом более 500 мл и обязательное уточнение возраста покупателя в случае сомнений. Продавцы будут обязаны отказать в продаже напитков, если покупатель не представит документ, подтверждающий совершеннолетие. До принятия закона было полное отсутствие федеральных нормативов в данной сфере. Новый законопроект предусматривает также дополнительные полномочия для регионов: субъекты РФ смогут определять места, где продажа БТН будет запрещена, а также устанавливать ограничения времени и мест продажи таких напитков. Эти меры направлены на обеспечение здоровья молодежи и создание благоприятных условий для ее развития и воспитания. Защита здоровья детей — одна из приоритетных задач государства. Более того, важно усилить контроль за “продавцами-нелегалами”, которые “из-под прилавка” будут торговать такими напитками и наживаться на здоровье детей. Ответственность здесь должна быть серьезной и жесткой», — пояснил депутат Госдумы Никита Чаплин.