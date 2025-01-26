Детям какого возраста положены билеты на самолёт за полцены

Семейные авиапутешествия с января 2025 года стали дешевле. Минтранс внес изменения в правила воздушных перевозок и теперь некоторым категориям несовершеннолетних полагается существенная скидка на покупку билетов. Подробности — в справке aif.ru.
Когда ребенок может полететь на самолете бесплатно?
Согласно приказу от 25.12.2024 № 462, без оплаты могут летать маленькие дети в возрасте до двух лет, если они не занимают отдельного места. Это правило работает только на внутренних рейсах и только для одного малолетнего ребенка: если один сопровождающий летит с несколькими детьми младше двух лет, то для каждого следующего нужно выкупать место.
Когда ребенку положена скидка на авиабилет 90%?
Такой скидкой могут воспользоваться родители малолетних в возрасте до двух лет на международных рейсах.
Когда ребенку положена скидка на авиабилет 50%?
Купить билет за полцены можно для ребенка в возрасте до двух лет, если ему нужно отдельное место, и для детей постарше — до 12 лет включительно. В приказе особо подчеркнули, что воспользоваться скидкой можно в любом тарифе, кроме первого класса и бизнес-класса, а пассажиры должны иметь гражданство Российской Федерации. Кроме того, не получится купить билет с такой скидкой на субсидированные рейсы.
Может ли авиакомпания установить собственные скидки для детей?
Да, в случаях, когда федеральными правилами не предусмотрено предоставление скидки на билеты для несовершеннолетних, перевозчик может самостоятельно установить размер льгот.