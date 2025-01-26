Детям какого возраста положены билеты на самолёт за полцены

Купить билет за полцены можно для ребенка в возрасте до двух лет, если ему нужно отдельное место, и для детей постарше — до 12 лет включительно. В приказе особо подчеркнули, что воспользоваться скидкой можно в любом тарифе, кроме первого класса и бизнес-класса, а пассажиры должны иметь гражданство Российской Федерации. Кроме того, не получится купить билет с такой скидкой на субсидированные рейсы.