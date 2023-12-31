Детский психолог Макнейр назвала 10 правил для формирования у ребенка надежного типа привязанности

Теория привязанности стала популярна в 1950-х годах. Ее сформулировал британский психолог Джон Боулби, долгое время работавший в детской больнице. Он обратил внимание на то, что маленькие пациенты очень по-разному воспринимают расставание с родителями — у кого-то связь с отцом и матерью была более глубокой.

Психолог Мэри Эйнсворт в 1970-х годах продолжила развивать теорию привязанности и вывела три типа: безопасный, тревожно-избегающий и тревожно-устойчивый. В 1990-х благодаря психологам Мэри Мэйн и Юдит Соломон добавился еще один тип — дезориентированный. Так, сейчас принято выделять четыре типа привязанности ребенка к маме и папе: тревожно-избегающий, дезориентированный, избегающе-отвергающий и надежный.

В чем выражается надежный тип привязанности у ребенка

Понятно, что лучше всего, если в семье сформирован надежный тип привязанности. Для него характерны такие категории, как доверие к значимым взрослым, уверенность в них и ощущение безопасности.

Иными словами, ребенок ощущает, что находится в безопасности рядом с родителями, что пока семья вместе, ничего плохого не случится. Он знает, что может проявлять любые эмоции, и его за них не разлюбят. Ребенок понимает, что отец и мать любят его и в случае чего встанут на его сторону. Он легко успокаивается в присутствии значимых взрослых, ищет их поддержки. Психологи отмечают, что через фигуру значимого близкого взрослого ребенок осознает: «Я в порядке, и мир в порядке».

При этом многое зависит от предсказуемости быта: к примеру, частые переезды, уход одного из родителей из семьи может серьезно травмировать ребенка.

В чем надежный тип привязанности проявляется во взрослом возрасте

Окружающему миру и другим людям такой ребенок верит легче — он не видит в каждом врага, умеет доверять, исходит из установки, что человек перед ним не имеет дурных намерений. Поэтому таким людям проще идти на компромиссы, выстраивая отношения во взрослой жизни, они сохраняют себя, не растворяясь в человеке, которого полюбили. У них все в порядке с самооценкой, они знают, что достойны любви.

В итоге людям с безопасным типом привязанности удается сближаться с другими людьми и строить с ними здоровые отношения. С друзьями и на работе коммуницировать также получается без труда.

Как сформировать у ребенка надежный тип привязанности

Детский психолог Джессика Макнейр уверена, что стабильную эмоциональную связь с ребенком можно выстроить, если придерживаться 10 правил:

Спрашивайте мнение ребенка даже в тех ситуациях, когда оно, казалось бы, ничего не значит — он должен знать, что вы интересуетесь тем, что он думает.

Не нагружайте ребенка обсуждением ваших финансовых проблем — повлиять он на денежную ситуацию семьи все равно не сможет, а уровень тревоги сильно подскочит.

Не корите сына или дочь за любопытство, старайтесь отвечать на вопросы — даже если иногда придется говорить не всю правду.

Не критикуйте внешность ребенка, даже если вам не нравится, как он одевается, или в какой цвет красит волосы.

Объясняйте ребенку, что доверие и уважение не всегда идут в базовой комплектации — человек должен их заслужить, это его репутация.

Не запугивайте ребенка, чтобы мотивировать его.

Хвалите за достижения, но не ругайте за ошибки и провалы.

Не используйте еду ни как наказание, ни как поощрение.

Не проводите параллели между вашим ребенком и другими детьми, не сравнивайте их.