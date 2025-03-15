Детские травмы: как перестать постоянно извиняться и чувствовать вину

Просить прощения — вполне нормально, особенно если человек действительно не прав и провинился перед другим. Но некоторые люди постоянно извиняются за любую мелочь — и даже за то, в чем не виноваты. Что вызывает такое поведение и как с ним справиться, «Вечерней Москве» рассказал психиатр-психотерапевт Алексей Вилков.