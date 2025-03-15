Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детские травмы: как перестать постоянно извиняться и чувствовать вину

Просить прощения — вполне нормально, особенно если человек действительно не прав и провинился перед другим. Но некоторые люди постоянно извиняются за любую мелочь — и даже за то, в чем не виноваты. Что вызывает такое поведение и как с ним справиться, «Вечерней Москве» рассказал психиатр-психотерапевт Алексей Вилков.

Источник: Unsplash

По его словам, у склонности к постоянным извинениям может быть несколько причин. Зачастую она возникает у людей с заниженной самооценкой.

— Причина здесь кроется в особенностях воспитания, перенесенных травмах в детстве, когда родители часто вызывали у ребенка чувство вины, завышенное или часто неоправданное. Поэтому человек с детства привыкает все время извиняться там, где он даже и не виноват, — объяснил эксперт.

Вторая причина постоянных извинений по поводу и без — повышенная тревожность.

— Общий фон тревожности заставляет человека часто испытывать дискомфорт и нередко приводит к извинениям даже там, где нет его вины, — отметил психотерапевт.

Чтобы побороть тягу извиняться без повода, человеку нужно осознать проблему и что такое поведение может повлиять на его самочувствие и ухудшить качество жизни.

— Нужно снижать общий уровень тревожности за счет техник расслабления и саморегуляции. Постепенно также необходимо менять мышление в сторону более позитивного, — рекомендует собеседник «ВМ».

Самое главное в борьбе с этой чертой — постепенное повышение самооценки за счет достижения каких-то новых целей, задач. Кроме того, следует оптимизировать образ жизни — самостоятельно и с помощью специалиста, психолога или психотерапевта, заключил Вилков.

Тревожность может возникнуть в любом возрасте у людей любого пола. Как быть, если эта проблема появилась внезапно, и как от нее избавиться, выясняла «Вечерняя Москва».