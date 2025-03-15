Детские травмы: как перестать постоянно извиняться и чувствовать вину

По его словам, у склонности к постоянным извинениям может быть несколько причин. Зачастую она возникает у людей с заниженной самооценкой.
— Причина здесь кроется в особенностях воспитания, перенесенных травмах в детстве, когда родители часто вызывали у ребенка чувство вины, завышенное или часто неоправданное. Поэтому человек с детства привыкает все время извиняться там, где он даже и не виноват, — объяснил эксперт.
Вторая причина постоянных извинений по поводу и без — повышенная тревожность.
— Общий фон тревожности заставляет человека часто испытывать дискомфорт и нередко приводит к извинениям даже там, где нет его вины, — отметил психотерапевт.
Чтобы побороть тягу извиняться без повода, человеку нужно осознать проблему и что такое поведение может повлиять на его самочувствие и ухудшить качество жизни.
— Нужно снижать общий уровень тревожности за счет техник расслабления и саморегуляции. Постепенно также необходимо менять мышление в сторону более позитивного, — рекомендует собеседник «ВМ».
Самое главное в борьбе с этой чертой — постепенное повышение самооценки за счет достижения каких-то новых целей, задач. Кроме того, следует оптимизировать образ жизни — самостоятельно и с помощью специалиста, психолога или психотерапевта, заключил Вилков.
Тревожность может возникнуть в любом возрасте у людей любого пола. Как быть, если эта проблема появилась внезапно, и как от нее избавиться, выясняла «Вечерняя Москва».