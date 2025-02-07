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Детские омбудсмены смогут оказывать бесплатную юридическую помощь

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, и депутат Федот Тумусов собираются внести в Госдуму законопроект, который наделит уполномоченного по правам ребенка РФ правом предоставлять бесплатную юридическую помощь гражданам. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

«Такие поправки руководитель фракции “Справедливая Россия — За правду” Сергей Миронов сегодня внесет в Госдуму с коллегой по фракции Федотом Тумусовым. Законопроект расширяет возможности получения бесплатной юридической помощи для нуждающихся в ней граждан», — говорится в сообщении.

По информации ТАСС, законопроект предлагает внести изменения в закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», чтобы расширить список участников системы бесплатной юридической помощи. В данный момент в этот список входят уполномоченный по правам человека РФ и региональные уполномоченные.

Согласно новому проекту, уполномоченный по правам ребенка РФ и региональные уполномоченные также смогут оказывать бесплатную юридическую помощь в рамках своих полномочий.

«Именно детские омбудсмены — и на федеральном, и на региональном уровнях — часто работают как раз с теми гражданами, которые имеют право на бесплатную юрпомощь и которым она очень нужна. Это дети-сироты, дети с инвалидностью, усыновители», — отметил Миронов в интервью ТАСС.

Ранее вице-спикер Госдумы направил обращение в Минтруда РФ с предложением позволить несовершеннолетнему менять имя из-за травли, даже без разрешения родителей.