Детские омбудсмены смогут оказывать бесплатную юридическую помощь

«Такие поправки руководитель фракции “Справедливая Россия — За правду” Сергей Миронов сегодня внесет в Госдуму с коллегой по фракции Федотом Тумусовым. Законопроект расширяет возможности получения бесплатной юридической помощи для нуждающихся в ней граждан», — говорится в сообщении.
По информации ТАСС, законопроект предлагает внести изменения в закон «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», чтобы расширить список участников системы бесплатной юридической помощи. В данный момент в этот список входят уполномоченный по правам человека РФ и региональные уполномоченные.
Согласно новому проекту, уполномоченный по правам ребенка РФ и региональные уполномоченные также смогут оказывать бесплатную юридическую помощь в рамках своих полномочий.
«Именно детские омбудсмены — и на федеральном, и на региональном уровнях — часто работают как раз с теми гражданами, которые имеют право на бесплатную юрпомощь и которым она очень нужна. Это дети-сироты, дети с инвалидностью, усыновители», — отметил Миронов в интервью ТАСС.