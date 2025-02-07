Детские омбудсмены смогут оказывать бесплатную юридическую помощь

«Именно детские омбудсмены — и на федеральном, и на региональном уровнях — часто работают как раз с теми гражданами, которые имеют право на бесплатную юрпомощь и которым она очень нужна. Это дети-сироты, дети с инвалидностью, усыновители», — отметил Миронов в интервью ТАСС.