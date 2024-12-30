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Детская новогодняя гостиная VK Видео появилась в ЦДМ на Лубянке

Центральный атриум ЦДМ на Лубянке превратился в уютную новогоднюю гостиную. На открытие приехали известные блогеры и инфлюенсеры с детьми: Влад А4, Оксана Самойлова, Денис Кукояка, Ассоль, Виктория Портфолио и Карина Нигай. Пространство VK Видео будет ждать гостей до 12 января включительно.

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22 декабря в атриуме Центрального Детского Магазина на Лубянке прошла презентация детской уютной гостиной VK Видео. Торжественно открыли праздник блогер Оксана Самойлова и её сын Давид: вместе они нажали на волшебную кнопку, что тут же наполнило всё вокруг духом Нового года. В пространстве, украшенном весёлыми маскотами «Детского режима» платформы, ёлками и яркими подарочными коробками, гостей встречал Дед Видос. Он разговаривал с ребятами о заветных желаниях и фотографировался с каждым на память. В гостиной работала и новогодняя почта Деда Видоса. Юные гости писали ему письма, клали их в волшебную коробку и получали подарки.

Кроме того, в зоне Деда Видоса находится большой синий диван — место для красивых фото. На огромном экране можно посмотреть любимые мультфильмы и детские шоу VK Видео, а также узнать больше о возможностях «Детского режима» платформы.

«Семейный контент — одна из самых быстрорастущих категорий VK Видео. Количество пользователей всего за пару месяцев после запуска выросло в 3 раза, а суммарные просмотры — почти в 10 раз. Практически у каждого ребёнка сейчас есть свой гаджет, это поколение, которое потребляет контент буквально с рождения. Поэтому наша цель — создать безопасную зону для них. Весь контент на площадке тщательно отобран профессиональными детскими редакторами, здесь нет рекламы. Ребята будут с удовольствием проводить время за просмотром любимых мультиков, развлекательных и образовательных шоу, видео от семейных блогеров. Мы предлагаем разнообразный контент, смотреть который не только весело, но и полезно», — отметила директор по маркетингу VK Видео Вера Лапина.

Также в день открытия блогер Виктория Портфолио и её дочери Мирослава и Злата провели автограф-сессию, где пообщались с фанатами. Кроме того, пространство посетили Влад А4, Оксана Самойлова с детьми, Денис Кукояка, Ассоль с младшей дочерью, Карина Нигай с сыном и много других инфлюенсеров.

Побывать в детской новогодней гостиной VK Видео, встретиться с Дедом Видосом, загадать желания и получить подарки от волшебника можно будет до 12 января включительно.

Ранее в VK Видео появился «Детский режим». В библиотеке есть классика российской мультипликации, популярные анимационные новинки, развивающий и обучающий видеоконтент от популярных блогеров, семейные фильмы и интерактивные видео. На платформе уже представлен контент киностудий «Союзмультфильм», «Вольга», «0+ Media», «Мельница», группы компаний «Рики». В ближайшее время VK Видео планирует увеличить количество контента для детей и подростков, начав сотрудничество с новыми киностудиями, блогерами и создателями контента.