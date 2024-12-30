Детская новогодняя гостиная VK Видео появилась в ЦДМ на Лубянке

«Семейный контент — одна из самых быстрорастущих категорий VK Видео. Количество пользователей всего за пару месяцев после запуска выросло в 3 раза, а суммарные просмотры — почти в 10 раз. Практически у каждого ребёнка сейчас есть свой гаджет, это поколение, которое потребляет контент буквально с рождения. Поэтому наша цель — создать безопасную зону для них. Весь контент на площадке тщательно отобран профессиональными детскими редакторами, здесь нет рекламы. Ребята будут с удовольствием проводить время за просмотром любимых мультиков, развлекательных и образовательных шоу, видео от семейных блогеров. Мы предлагаем разнообразный контент, смотреть который не только весело, но и полезно», — отметила директор по маркетингу VK Видео Вера Лапина.