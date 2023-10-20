Дети заплатят. Пять главных вопросов об алиментах на родителей

Алименты могут назначаться не только в пользу детей, но и в пользу их отцов и матерей. Эксперты рассказали aif.ru, что нужно знать об этих выплатах.

Когда родители имеют право на алименты от детей?

Одного желания отца или матери получать ежемесячные выплаты от своих дочерей и сыновей недостаточно. Должны быть соблюдены три условия: совершеннолетний ребенок, дееспособный и объективно может выплачивать алименты; родитель нетрудоспособен и нуждается в данных выплатах; родитель не лишен родительских прав и нет доказательств того, что он уклонялся от родительских обязанностей.

Алименты для родителей — это сколько?

Адвокат Александр Щербинин уточняет: в отличие от «детских» алиментов их «взрослая» версия выплачивается всегда в твердой денежной сумме.

«Единой формулы расчета нет, но более 90% судебных решений указывает на то, что алименты от детей составляют от половины до одного прожиточного минимума. Может возникнуть ситуация, когда у родителя серьезные проблемы со здоровьем, нужно дорогостоящее лечение, а ребенок прилично зарабатывает. Это уже будет другая, гораздо большая сумма, но таких историй в российской практике очень мало», — говорит он.

Когда можно не платить алименты?

Ребенок не обязан оплачивать алименты, если родитель лишен родительских прав, либо иным образом уклонялся от выполнения родительских обязанностей.

«Это может быть большой и непогашенный до совершеннолетия долг по алиментам ребенку, административная и уголовная ответственность родителя за преступления и правонарушения, направленные против ребенка и иные случаи. Ребенок не обязан платить алименты, если его имущественное положение не позволяет это делать. Например, если появились другие иждивенцы. Еще одна ситуация — если родитель не докажет, что он является нуждающимся в этих алиментах», — уточняет адвокат Денис Смирнов.

Некоторые считают, что если один из родителей после развода какое-тот время не платил алименты, а потом продолжил вносить платежи, то претендовать в будущем на алименты от детей он не сможет. Но такие случаи суд изучает индивидуально. Он устанавливает, действительно ли было уклонение о уплаты алиментов на детей, являлся ли человек злостным неплательщиком, были ли погашены эти долги со временем, и так далее.

«Есть огромное и вредоносное заблуждение о том, что если после развода не подавать на алименты для детей, то в дальнейшем бывший супруг не сможет потребовать выплаты уже на себя. Это совершенно не так. Если, скажем, за 18 лет мужчина не заплатил на ребенка ни копейки алиментов только потому, что бывшая жена отказалась их оформить, то с точки зрения закона отец не является злостным неплательщиком. Как только возникнет нужда, он запросто может воспользоваться правом на алименты от ребенка», — акцентирует Щербинин.

Что будет, если просрочить выплату?

В Федеральной нотариальной палате рассказали, что алиментное соглашение, заверенное нотариусом, позволяет закрепить сумму и порядок выплат. И этот документ будет сродни исполнительному листу. Поэтому, как только чадо опаздывает с выплатами или вовсе их прекращает в одностороннем порядке, родитель может обратиться к судебным приставам и взыскать деньги через них.

Важный момент: с ребенка могут взыскать только деньги. Но обязать его ухаживать за отцом или матерью в рамках алиментного соглашения в этом случае нельзя.

Как долго ребенок должен платить родителю алименты?

Вариантов развития событий несколько. Первый: родитель уходит в мир иной, и обязательства финансово поддерживать его у ребенка аннулируются. Второй: суд отменяет обязанность платить алименты, так как поменялись жизненные обстоятельства.

«Такими обстоятельствами могут быть изменившееся состояние здоровья родителя, восстановление трудоспособности, появление других совершеннолетних дееспособных детей. Может быть так, что у родителя появились новые выплаты и пособия, либо есть другие признаки того, что родитель уже не нуждается в алиментах. Изменившимися обстоятельствами может быть и материальное положение ребенка, в том числе и рождение у него своих детей», — подытожил Смирнов.