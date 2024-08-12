Дети во всем мире пьют все больше сладкой газировки

Господин Башанкаев полагает, что запрету можно противопоставить «продуманную национальную политику», в том числе полноценное информирование потребителей: «Производители сейчас не обязаны указывать, сколько критически значимых для организма веществ (того же сахара) содержат пищевые продукты. Нормативные правовые акты не ограничивают рекламу, которая активно, а точнее агрессивно подталкивает детей к вредной еде. В стране очень мало дипломированных диетологов. Далеко не все врачи других специальностей считают, что ожирение — это заболевание», — говорит господин Башанкаев. Он напоминает, что по итогам тематического круглого стола в Госдуме эксперты сформулировали рекомендации, касающиеся в том числе создания национальной программы борьбы с ожирением, а также разработки критериев пониженного и повышенного содержания критически значимых для организма веществ (сахара, соли, насыщенных жирных кислот и других) с учетом рекомендованного суточного потребления.