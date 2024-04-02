Дети в США нашли редчайшую монету 1780-х годов из серии «Новое созвездие»

В начале мая 2023 года семья Козиковски, папа Мик, мама Кэтлин и их дети, 8-летний Майкл и 7-летняя Кася, взяли металлоискатели и отправились «на охоту» — в самом центре старинного городка Рэнтхем, штат Массачусетс, где они живут, началась реконструкция муниципальной парковки, асфальт уже сняли, и появилась возможность поискать в земле что-то интересное. Мик увлекается коллекционированием старинных монет, любит побродить с металлоискателем и увлек своим хобби других членов семьи.
Практически сразу после начала поисков Майкл и Кася наткнулись на медную монету, покрытую зеленой патиной. По словам Мика, он сразу понял, что дети нашли нечто действительно очень старинное, но, когда Козиковски вернулись домой, их ждал настоящий шок — поиск в сети показал, что Майкл и Кася подобрали монету Nova Constellatio 1785 года выпуска.
Nova Constellatio («Новое созвездие») — это первые деньги, отчеканенные под эгидой нового правительства Соединенных Штатов Америки после завершения Войны за независимость. Монеты были выпущены в ограниченный оборот в 1783 году по инициативе Роберта Морриса, одного из отцов-основателей США.
По словам эксперта-нумизмата Рода Крочьера, хотя местные любители часто находят с помощью металлоискателя редкие монеты, находка, которую сделали Майкл и Кася, бывает раз в жизни. «Должно невероятно повезти, чтобы оказаться в правильном месте в правильное время», — говорит Крочьер.
На аукционе стоимость отдельных экземпляров Nova Constellatio может доходить до 33,5 тысячи долларов. Хотя медная монета достоинством полцента, найденная семьей Козиковски, скорее всего, будет стоит несколько меньше, она обладает огромной исторической ценностью, объяснил Крочьер.