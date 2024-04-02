Дети в США нашли редчайшую монету 1780-х годов из серии «Новое созвездие»

В начале мая 2023 года семья Козиковски, папа Мик, мама Кэтлин и их дети, 8-летний Майкл и 7-летняя Кася, взяли металлоискатели и отправились «на охоту» — в самом центре старинного городка Рэнтхем, штат Массачусетс, где они живут, началась реконструкция муниципальной парковки, асфальт уже сняли, и появилась возможность поискать в земле что-то интересное. Мик увлекается коллекционированием старинных монет, любит побродить с металлоискателем и увлек своим хобби других членов семьи.