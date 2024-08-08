Дети стали употреблять больше сладких напитков. Почему это плохо

Исследователи из Школы науки и политики в области питания имени Фридмана при Университете Тафтса (США) провели глобальный анализ диетических привычек детей и молодежи из 185 стран. Он показал, что в 2018 году молодежь в среднем потребляла на 23% подслащенных напитков больше, чем в 1990 году. Об этом пишет MedicalXpress.
К подслащенным напиткам ученые отнесли газированные, энергетические, спортивные и домашние напитки и соки с добавлением сахара и 50 килокалориями на одну чашку. Исключены были натуральные соки, низкокалорийные жидкости и сладкое молоко.
Объединив данные более 1200 опросов, проведенных с 1990 по 2018 год, в большую модель, исследовательская группа обнаружила, что лица в возрасте от 3 до 19 лет потребляет почти в два раза больше сладких напитков, чем взрослые.
Сладкие напитки увеличивают количество потребляемых в день килокалорий, что приводит к набору веса и, как следствие, ожирению. В детском возрасте у людей редко развивается диабет или сердечно-сосудистые заболевания, в будущем рацион питания с большим количеством сахара может привести к серьезным и опасным проблемам со здоровьем.
Ранее были названы продукты, вызывающие зависимость.
Анна Морозова