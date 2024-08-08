Дети стали употреблять больше сладких напитков. Почему это плохо

Исследователи из Школы науки и политики в области питания имени Фридмана при Университете Тафтса (США) провели глобальный анализ диетических привычек детей и молодежи из 185 стран. Он показал, что в 2018 году молодежь в среднем потребляла на 23% подслащенных напитков больше, чем в 1990 году. Об этом пишет MedicalXpress.