Дети с туберкулезом: за что осудили поставщика школьного питания в Приморье

Прокуратура сочла приговор слишком мягким
Индивидуального предпринимателя Юрия Кононенко, занимавшегося поставкой питания в несколько школ Приморского края, и его сотрудницу Надежду Стожарову судили в понедельник, 17 февраля.
Обоих фигурантов признали виновными в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. А Стожарову дополнительно осудили по статье «Использование заведомо подложного официального документа» — при трудоустройстве она предоставила работодателю поддельную медкнижку.
В результате суд приговорил Стожарову к одному году и восьми месяцам ограничения свободы, Кононенко — к одному году и пяти месяцам этого же вида наказания. Также предпринимателю на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с организацией общественного питания. При этом в суде прокурор настаивал на более жестком наказании в виде реального лишения свободы. Теперь же он намерен обжаловать приговор.
— В связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания прокуратура в ближайшее время обжалует приговор в апелляционном порядке, — сообщили в пресс-службе приморского надзорного ведомства.
Как сотрудница столовой заразила школьников туберкулезом
Вспышка туберкулеза произошла в приморском городе Дальнегорск в апреле 2024 года. Тогда 12 ученикам местной школы № 17 диагностировали туберкулез. Еще у 49 детей оказался положительным результат диаскинтеста (способ диагностики туберкулеза с помощью инъекции), но само заболевание не подтвердилось, поэтому им назначили профилактическое лечение.
После вспышки заболевания всю школу закрыли для проведения санобработки, а учеников перевели на домашнее обучение. Тогда же сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора организовали в школе № 17 проверку, по результатам которой задержали Кононенко и Стожарову.
Кононенко занимался поставкой питания в приморские школы. На работу он принял Стожарову, при этом не потребовав от нее результатов медицинского обследования. И лишь спустя некоторое время после трудоустройства женщина предоставила поддельную медкнижку, согласно которой она якобы была полностью здорова.
На самом деле у Стожаровой был диагностирован целый ряд заболеваний. С 2005 года она болела туберкулезом, а в 2019 году у нее выявили гепатит и ВИЧ-инфекцию.
По словам главврача Приморского детского краевого клинического фтизиопульмонологического центра Светланы Осиной, лечение даже самого простого случая заболевания туберкулезом занимает не менее шести месяцев. При этом дети проходят терапию только в условиях стационара.
После задержания бизнесмен продолжал сотрудничать со школами
После начала расследования 11 школ, которые сотрудничали с Кононенко, расторгли договоры о предоставлении питания для детей. Но затем они заключили с бизнесменом повторные контракты на сумму 43 миллиона рублей, писал Telegram-канал Mash.
Местные власти утверждали, что эти контракты Кононенко выполнял без нарушений, но по данному факту все же организовали проверку. Нарушения все же выявили, поэтому договоры снова принудительно расторгли.
Тем временем родители школьников, которые заразились туберкулезом, подали к компании Кононенко 16 исков. Они потребовали от бизнесмена 19 миллионов рублей компенсации. Удовлетворил ли суд эти иски, неизвестно.
Также суд до сих пор рассматривает уголовное дело в отношении сотрудника Дальнегорской центральной больницы, который подделал медкнижку Стожаровой. Решение по нему пока не принято.
Почему суд мог назначить такое мягкое наказание
Адвокат Даниил Лунев в беседе с «Вечерней Москвой» согласился с мнением прокуроров по поводу мягкости приговора. Он предположил, что суд мог учесть целый ряд смягчающих обстоятельств. Однако и они, по мнению эксперта, не могут иметь такого большого влияние на приговор.
— Приговор действительно достаточно мягкий. Этому могли способствовать хорошая работа адвокатов, полное признание вины (фигурантами — прим. «ВМ»), их раскаяние и положительные характеристики. На мой взгляд, если теперь прокуратура намерена внести свое представление и обжаловать решение суда в апелляционных инстанциях, приговор действительно ужесточат, — считает Лунев.
Адвокат добавил, что сотрудников правоохранительных органов, которые расследовали это дело, могут проверить на надлежащее исполнение своих обязанностей.
— Здесь есть недоработка со стороны следственных органов, которые могли дополнительно провести судмедэкспертизы для всех пострадавших, определить степень тяжести причиненному их здоровью вреда, а затем применить дополнительную санкцию статьи 111, 112 или 118 УК РФ («Причинение среднего или тяжкого вреда здоровью»). На мой взгляд, можно дополнительно возбудить уголовное дело по одной из этих статей, — подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы».
Это далеко не первое массовое отравление детей в российских учебных заведениях. 12 марта в Екатеринбурге госпитализировали более 30 учеников Специализированного учебно-научного центра УрФУ. Предварительно, им диагностировали острый гастроэнтерит. В октябре 2024 года 30 учеников якутской спортивной школы обратились в больницу с признаками отравления. Тогда же еще 40 детей госпитализировали на Камчатке.