Дети с туберкулезом: за что осудили поставщика школьного питания в Приморье

В результате суд приговорил Стожарову к одному году и восьми месяцам ограничения свободы, Кононенко — к одному году и пяти месяцам этого же вида наказания. Также предпринимателю на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с организацией общественного питания. При этом в суде прокурор настаивал на более жестком наказании в виде реального лишения свободы. Теперь же он намерен обжаловать приговор.