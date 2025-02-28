Дети с редкими диагнозами в России первыми получили новые препараты

Руководитель фонда «Дети-бабочки» Алена Куратова отметила, что российские дети стали одними из первых в мире, кто получил этот препарат. Фонд совместно с государственным фондом «Круг добра» обучает специалистов в регионах для внедрения этой терапии в больницах. Ожидается, что «Виджувек» получат 150 детей из 65 регионов России, первая партия уже поступила в 23 региона.