«Дети России — умнее»: в Госдуме раскритиковали «Конституцию для зумеров»

«Конституция для зумеров, которую нашли внимательные покупатели в одной книготорговой сети, выглядит как попытка найти общий язык с младшим поколением. Только попытка эта — неудачная. Получилась какая-то дурная пародия. Конституция — это основной закон страны, официальный документ, который состоит из четких и отточенных формулировок. Сделано это неспроста. Каждая фраза на своем месте, структура такая, чтобы не допустить искажения смысла. А попытки перевести Конституцию на простоватый сленг наносят ущерб не только форме, но и содержанию. Вот прокурор удивится, если узнает, что он, оказывается, “бести” судьи — это прямое искажение смысла, не говоря о недопустимости такого панибратского отношения к служителям закона», — заявил депутат.