«Дети России — умнее»: в Госдуме раскритиковали «Конституцию для зумеров»

«Конституция для зумеров, которую нашли внимательные покупатели в одной книготорговой сети, выглядит как попытка найти общий язык с младшим поколением. Только попытка эта — неудачная. Получилась какая-то дурная пародия. Конституция — это основной закон страны, официальный документ, который состоит из четких и отточенных формулировок. Сделано это неспроста. Каждая фраза на своем месте, структура такая, чтобы не допустить искажения смысла. А попытки перевести Конституцию на простоватый сленг наносят ущерб не только форме, но и содержанию. Вот прокурор удивится, если узнает, что он, оказывается, “бести” судьи — это прямое искажение смысла, не говоря о недопустимости такого панибратского отношения к служителям закона», — заявил депутат.
Толмачев посетовал, что шутка с Конституцией — неудачная, а «дети России — умнее».
«Законы требуют уважительного отношения. Это аксиома. А зумерская “Конституция” все-таки больше смахивает на насмешку над правилами и государственной символикой. Такое впечатление, что авторы переделки считают, что дети и подростки в России не способны понять содержание закона. Вопрос к создателям: они действительно думают, что наши ребята интеллектуально не дотягивают до понимания Конституции? Верю, что подростки не воспримут глуповатый стиль “Конституции” всерьез. Дети России — умнее. А шутка с основным законом — неудачная», — сказал он.
До этого в сети завирусились фотографии «Конституции для зумеров». Авторы книги назвали гимн России — «главным треком» и заменили большинство слов на англицизмы и жаргонизмы. Поправки 2020 года назвали «апдейтами». Раздел про президента РФ — «главной сигмой», а основы конституционного строя — «базовым вайбом страны». Кроме того, авторы подчеркнули, что Россия — большой проект, где все «чиназес». Суверенитет в книге описан словами, что «Россия — не пикми».