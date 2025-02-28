Дети, разговоры и флирт: вещи, которые раздражают официантов

В ресторанах и кафе многие люди могут делать что-то и не осознавать, что их поступки не нравятся сотрудникам заведения. В Yahoo Life рассказали, какие вещи раздражают официантов.
Мусор на столах
В ресторанах быстрого питания некоторые люди оставляют мусор на столе и уходят. Официанты, конечно, это уберут, однако им будет намного приятнее, если человек сам выбросит картонные коробки и стаканчики в мусорку, а поднос оставит на специально отведенном для него месте.
«Принесите еще это»
Вместо того, чтобы постепенно дополнять заказ соусами или заправками, стоит попросить официанта принести их сразу. Ему не очень понравится бегать от стола до кухни и обратно.
Разговоры стоя
Некоторые люди разговаривают, стоя около стола. По словам официантов, если вы хотите с кем-то поговорить, лучше сначала занять места.
Дело в том, что часто официанты носят тяжелые подносы, а стоящие в проходе люди мешают пройти.
Забывчивость
Часто во время заказа столика люди на вопрос «сколько человек вас будет?» говорят только количество взрослых, забывая про детей. Но они — тоже люди, которым нужны места. Важно назвать точное число, чтобы официанты могли выделить нужные места для гостей.
Притворство
Некоторые люди сообщают официантам об аллергии на некоторые продукты. Часто оказывается, что никакой аллергии нет, а человеку просто не нравится какой-то ингредиент.
На кухне действуют строгие правила в отношении аллергии, и приготовление блюд для аллергиков занимает больше времени, чем его тратят повара на обычные.
Флирт
Бывают случаи, когда гости начинают флиртовать с официантами, просить номер телефона и приглашать их на свидания. Некоторые люди даже оставляют плохие отзывы о заведении или не дают чаевых, если сотрудник отказывается от романтики.
По словам официантов, если хочется познакомиться, надо действовать по старинке — оставлять номер телефона на салфетке.
Вопросы не вовремя
Если официант работает с другим клиентом, не стоит отвлекать его. Нужно подождать, пока он закончит и сможет обратить внимание на вас. Также можно дождаться другого сотрудника.
Долгий заказ
Когда кто-то долго выбирает блюдо, это тоже раздражает официантов. Особенно это касается моментов, когда сотрудник по три-четыре раза подходит к одному и тому же столику и уходит ни с чем.
Отдельные чеки в конце трапезы
Если вы пришли с компанией и хотите разделить чек, сообщите это заранее, то есть до того, как вы сделаете заказ. Дело в том, что в тот момент, когда вы просите счет, работник, скорее всего, уже внес все в один чек.
Уборка за собой
Часто гости начинают сами складывать тарелки. Официанты ценят попытки помочь, но часто такая помощь мешает.
У каждого работника есть свой способ складывания тарелок.
Отсутствие зрительного контакта
Странно, но реально: официантам приятно, когда вы смотрите на них или в меню в момент заказа и разговариваете спокойно. Если же вы утыкаетесь в телефон или говорите грубо и с насмешками, сотрудник сразу же отреагирует и будет менее дружелюбным.
Перестановка мебели
Официантов раздражает, когда в заведении переставляют столы, стулья, торшеры, закрывают шторы и еще что-то меняют в интерьере. Прежде чем сделать подобное, надо спросить разрешение у сотрудников.
Дети
Если дети непослушные и постоянно шалят, лучше оставить их дома и пойти в кафе или ресторан без них. Никому не понравятся громкие мультики или крик.
Кроме того, если ребенок устроил беспорядок, взрослым надо убрать его. Официанты обычно слишком заняты для этого.
Ранее исследование показало, что раздражает людей в рабочих чатах.