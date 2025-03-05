Дети пуделя. Кинолог Орлова перечислила риски покупки «дизайнерских» собак

«В последнее время появилось очень много так называемых дизайнерских пород собак: мальтипу, кавапу, кокапу, лабрадудль, голдендудль и прочие. Всех, кого можно, скрещивают с пуделем, и получают гибридную породу, — рассказала aif.ru тренер и методист кинологического центра, соавтор и ведущий курса “Формирование и коррекция поведения собак” для департамента ветеринарной медицины РУДН, член Международной ассоциации кинологов-профессионалов Яна Орлова. — В начале этой эпопеи такое “производство” выглядело вполне приличным. По крайней мере, мальтипу и лабрадудли выглядели очень приятными собачками. Для получения, например, мальтипу выбирали для скрещивания достаточно качественные особи мальтийской болонки и пуделя. Потом стали брать кого-нибудь, скажем, просто пуделя и пятнадцать мальтийских болонок и шлепать этих дорогих мальтипу промышленными объемами. Заводчики пошли на поводу у клиентов — собачку поменьше, определенного цвета и т. д. А когда начинается отбор по размеру и цвету без всякого контроля за качеством поведения, нервной системы, в целом здоровья, то качество поголовья резко падает».