Дети пуделя. Кинолог Орлова перечислила риски покупки «дизайнерских» собак

Маленькая необычная собачка, которую можно носить на руках, возить с собой в машине и даже брать в рестораны, — почти такая же статусная вещь, как дорогие часы, телефон и машина. Но сегодня их заводят не только знаменитости и богатые люди. Необычные мелкие песики у многих вызывают умиление и желание приобрести питомца. Однако маленькая собачка может принести большие проблемы.
Смешали пуделя со всеми
«В последнее время появилось очень много так называемых дизайнерских пород собак: мальтипу, кавапу, кокапу, лабрадудль, голдендудль и прочие. Всех, кого можно, скрещивают с пуделем, и получают гибридную породу, — рассказала aif.ru тренер и методист кинологического центра, соавтор и ведущий курса “Формирование и коррекция поведения собак” для департамента ветеринарной медицины РУДН, член Международной ассоциации кинологов-профессионалов Яна Орлова. — В начале этой эпопеи такое “производство” выглядело вполне приличным. По крайней мере, мальтипу и лабрадудли выглядели очень приятными собачками. Для получения, например, мальтипу выбирали для скрещивания достаточно качественные особи мальтийской болонки и пуделя. Потом стали брать кого-нибудь, скажем, просто пуделя и пятнадцать мальтийских болонок и шлепать этих дорогих мальтипу промышленными объемами. Заводчики пошли на поводу у клиентов — собачку поменьше, определенного цвета
Милые и непредсказуемые
Поэтому сегодня выбрать из модных пород здоровую собаку — практически нереальная задача. «Вы почти наверняка получите собаку с какой-нибудь проблемой — аллергией, плохим зрением, слабым сердцем или опорно-двигательным аппаратом, а то и с несколькими проблемами сразу», — отмечает кинолог.
Причем даже у вполне ответственного заводчика, в хорошем питомнике можно получить такую собаку. Дело в том, что при скрещивании разных чистопородных собак с декоративными целями (например, скрестили кокер-спаниеля и пуделя — получили кокапу) получаются гибриды, которые не передают стабильно потомкам свои признаки.
«В первом поколении чаще щенки более однотипны, а вот во втором и последующем различия могут сильно увеличиться, — поясняет кинолог. — Если одного мальтипу повязать с другим мальтипу, то может быть больше сложностей, чем если повязать мальтийскую болонку и пуделя. А если повязать качественную мальтийскую болонку и качественного пуделя, результат будет лучше, чем если повязать абы какую мальтийскую болонку и абы какого пуделя».
При вязке чистокровных родителей одной породы сюрпризы практически невозможны — щенок всегда будет иметь качества данной породы. При экспериментальном скрещивании разных пород этого нет.
Кстати, именно поэтому, приобретая уникальную собаку, не стоит думать, что вы сможете разбогатеть на разведении щенков.
Наводите справки
При этом стоят дизайнерские гибридные породы намного дороже, чем их чистопородные родители. Мода на них подстегивает производителей увеличивать количество, не обращая внимания на качество.
«Так что хорошее здоровое животное здесь, скорее, исключение, чем правило, — считает кинолог. — Но если уж вы непременно решили приобрести такую собаку, надо заранее наводить справки. Посмотрите на родителей щенка, щенков с дубль-пометов (повторный помет от тех же родителей), выпускников этого питомника, желательно в большом количестве, узнайте, как выглядят подросшие собаки, как они себя чувствуют, ведут. В этом случае больше шансов сделать правильный выбор».